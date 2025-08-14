Τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα μας, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με ανάρτησή της στο Χ τονίζει, ότι «αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη».

«Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης rescEU (Ευρωπαϊκό αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων) μας εργάζεται στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά τους για βοήθεια. Και οι πυροσβέστες που έχουν τοποθετηθεί εκ των προτέρων βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη», αναφέρει στην ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Our fight against wildfires continues. Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro. We’re mobilising support for Greece following their request for assistance. And prepositioned firefighters are already helping in Spain. This is European solidarity in action. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

Υπενθυμίζεται ότι όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να παρέχει 4 αεροσκάφη.