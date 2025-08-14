Τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα μας, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με ανάρτησή της στο Χ τονίζει, ότι «αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη».

«Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης rescEU (Ευρωπαϊκό αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων) μας εργάζεται στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά τους για βοήθεια. Και οι πυροσβέστες που έχουν τοποθετηθεί εκ των προτέρων βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη», αναφέρει στην ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπενθυμίζεται ότι όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να παρέχει 4 αεροσκάφη.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ε.Ε. #Ελλάδα #Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν #πυρκαγιές