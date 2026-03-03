Σε δήλωσή της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέδειξε τρεις βασικούς άξονες σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η διπλωματία αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη λύση για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ειρήνης.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι διαφαίνεται ανανεωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν, τονίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει το δικαίωμά του να καθορίσει το μέλλον του. Παράλληλα, σημείωσε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης της έντασης, καλώντας το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών και κυρίαρχων κρατών.

Τέλος, επεσήμανε ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας, επαναλαμβάνοντας πως μόνο μέσω της διπλωματικής οδού μπορεί να επιτευχθεί μια διαρκής και ουσιαστική λύση. Αναφορά έγινε επίσης στη συνεδρίαση των επιτρόπων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Κομισιόν, στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης.

Ακολουθεί η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ασταθής. Όμως τρία πράγματα είναι σαφή. Πρώτον, υπάρχει αναζωπυρωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν που υποφέρει εδώ και πολύ καιρό.

Στηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμά του να καθορίσει ο ίδιος το μέλλον του. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκλιμακώσουμε την ένταση και να αποτρέψουμε την εξάπλωση της σύγκρουσης. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τις απερίσκεπτες και αδιάκριτες επιθέσεις του εναντίον των γειτόνων του και κυρίαρχων κρατών. Τρίτον, η σταθερότητα της περιοχής είναι υψίστης σημασίας.

Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική. Αυτό σημαίνει μια αξιόπιστη μετάβαση για το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει την παύση τόσο του πυρηνικού όσο και του βαλλιστικού προγράμματος, καθώς και τον τερματισμό των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή. Το απόγευμα θα συζητήσουμε τη συνολική κατάσταση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας (σ.σ.: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Διότι από την ενέργεια και τα πυρηνικά μέχρι τη μετανάστευση και την ασφάλεια, η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τις συνέπειες των πρόσφατων εξελίξεων».