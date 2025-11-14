Μοιάζει απίστευτο αλλά είναι αληθινό, καθώς εννέα κλέφτες χώρεσαν σε ένα αυτοκίνητο, στη Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, όπως φαίνεται σε βίντεο που έδωσαν οι Αρχές στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου στη Βιρτζίνια, με τις Αρχές να δίνουν το βίντεο στη δημοσιότητα αναζητώντας πληροφορίες για την ταυτοποίηση των υπόπτων.

BREAKING | Burglars Spill Out of Car 🔎

Police are searching for nine masked burglars seen spilling out of a Hyundai in Warrenton, VA. Download Citizen to #ProtectTheWorld. pic.twitter.com/Tk6bjBkz9s — Citizen (@CitizenApp) November 13, 2025

Πόσοι κλέφτες μπορούν να μπουν σε ένα αυτοκίνητο;

Στο βίντεο φαίνονται αρχικά τέσσερις μασκοφόροι να αποβιβάζονται από ένα γκρι αυτοκίνητο. Στη συνέχεια εμφανίζονται και άλλοι με τους δύο τελευταίους να βγαίνουν από το… πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, με τον τελικό αριθμό να φτάνει τους εννέα. Η αστυνομία στην κομητεία Φόκιερ έδωσε το βίντεο στη δημοσιότητα αναζητώντας πληροφορίες για την ταυτοποίηση των υπόπτων.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι στόχος των ατόμων ήταν ένα εμπορικό κέντρο αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι έκλεψαν ούτε γιατί χρειάστηκε να μετακινηθούν εννέα άτομα με το ίδιο αυτοκίνητο.

Κ. Κ.