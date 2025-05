Δεν θα πάει τελικά στην Κωνσταντινούπολη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να συμμετάσχει στις συζητήσεις της ουκρανικής με τη ρωσική αντιπροσωπεία, όπως δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Ο αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο ίδιος ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη και επί του παρόντος αποφασίζει ποιον θα στείλει».

Μάλιστα, σύμφωνα με το Tass, οι Ουκρανοί δεν έχουν στείλει ακόμα την διαπραγματευτική τους ομάδα στην Κωνσταντινούπολη.

Νωρίτερα, ανταποκριτής του AFP ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ανάμεσα στους προέδρους Ζελένσκι και Ερντογάν. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο πήγαν καλά.

Αμέσως μετά την γνωστοποίηση ότι ο Ζελένσκι δεν θα μεταβεί στην Κωσνταντινούπολη, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας ότι οι Ρώσοι διαπραγματευτές είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και να συζητήσουν πιθανούς συμβιβασμούς με το Κίεβο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ένωσε τη φωνή της με την Ουκρανία και τους διεθνείς εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον 30 ημέρες. Όπως και στο παρελθόν, εναπόκειται στη Ρωσία να αποδείξει την ετοιμότητά της για ειρήνη.

Αυτό αναφέρεται στη δήλωση της ΕΕ σχετικά με τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία εκδόθηκε κατά την τακτική συνεδρίαση του Μόνιμου Συμβουλίου του ΟΑΣΕ την Πέμπτη στη Βιέννη.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αμετάβλητη στη δέσμευσή της για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, με βάση τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, και χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας τέτοιας ειρήνης. Ενώνουμε τη φωνή μας με την Ουκρανία και τους διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον 30 ημέρες», αναφέρεται στη δήλωση.

Όπως σημείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η παύση των εχθροπραξιών «θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τη μείωση των δεινών του άμαχου πληθυσμού και τη δημιουργία χώρου για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη πραγματικής ειρήνης, που θα θέσει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και θα αποκαταστήσει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, δήλωσε ότι «δεν θα προχωρήσει τίποτα στο ουκρανικό αν δεν κάτσουμε κάτω εγώ κι ο Πούτιν».

Λίγο πριν προσγειωθεί στο Ντουμπάι, μιλώντας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ανέφερε:

«Τίποτα δεν θα συμβεί μέχρι να συναντηθούμε με τον Πούτιν, εντάξει; Και προφανώς δεν επρόκειτο να πάει (σ.σ. στην Τουρκία). Δεν θα πήγαινε αν δεν ήμουν εκεί και δεν πιστεύω ότι θα συμβεί τίποτα, είτε σας αρέσει είτε όχι, μέχρι να συναντηθούμε εγώ και εκείνος. Αλλά θα πρέπει να το λύσουμε γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν» τόνισε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν απογοητεύτηκε που η ρωσική αντιπροσωπεία που στάλθηκε στην Τουρκία δεν περιλαμβάνει τον Πούτιν: «Δεν είμαι απογοητευμένος. Γιατί να είμαι; Μόλις εισπράξαμε 4 τρισεκατομμύρια δολάρια και απογοητεύεστε για μια αντιπροσωπεία; Δεν ξέρω τίποτα για μια αντιπροσωπεία, δεν το έχω καν ελέγξει».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «απατεώνα και κλόουν», απαντώντας στις δηλώσεις που έκανε ο τελευταίος από της Άγκυρα σχετικά με τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη, την οποία χαρακτήρισε «διακοσμητική».

Η Ρωσία είναι έτοιμη να εργαστεί στην Κωνσταντινούπολη και τώρα θα περιμένει να δει πώς θα αντιδράσει «η πλευρά που φώναζε για κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Άγκυρα για συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις 12:05μ.μ.

Η Ουκρανία θα αποφασίσει τα βήματα που θα ακολουθήσει στις συνομιλίες μετά την συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν, εξήγησε μπροστά στις κάμερες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Αγκυρας ότι η ουκρανική πλευρά δεν ενημερώθηκε επισήμως για την σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας που έστειλε στην Κωνσταντινούπολη η Μόσχα , αλλά μοιάζει να είναι «διακοσμητικού χαρακτήρα» και αναρωτήθηκε «αν είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις».

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι έφερε μαζί του στην Τουρκία ουκρανική αντιπροσωπεία «του υψηλότερου δυνατού επιπέδου».

«Η αντιπροσωπεία μας είναι πολύ υψηλού επιπέδου» ικανή «να λάβει όλες τις αποφάσεις που μπορούν να οδηγήσουν στην ειρήνη», είπε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στους εκπροσώπους του υπουργείου Εξωτερικών, του ουκρανικού στρατού και των υπηρεσιών Πληροφοριών.

«Πρέπει να δούμε ποιου επιπέδου είναι η ρωσική αντιπροσωπεία, τι εντολή έχει και αν μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Όταν ο ουκρανός πρόεδρος ερωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε: «Βρίσκομαι εδώ . Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα».

🇺🇦🇹🇷 Zelensky arrived in Ankara, where he will meet with Erdogan. pic.twitter.com/329PPSHAjj

Ο Ερντογάν θα συζητήσει με τον Ζελένσκι όλες τις πτυχές των τελευταίων εξελίξεων στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, δήλωσε ο επικεφαλής της διεύθυνσης επικοινωνίας της προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, στο X. Μετά την συνάντηση στην Άγκυρα, ο Ζελένσκι θα λάβει απόφαση για τις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη, όπως δήλωσε στο Reuters ένας Ουκρανός αξιωματούχος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και αποχώρησης της ουκρανικής αντιπροσωπείας από τις διαπραγματεύσεις.

Με δεκάδες ανταποκριτές να έχουν συγκεντρωθεί έξω από το ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, αναμένεται η έναρξη των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

🇹🇷🇷🇺🇺🇦 Journalists have gathered outside the Dolmabahce Palace in #Istanbul, where negotiations between #Russia and #Ukraine are expected to begin shortly. pic.twitter.com/uihal7xKxQ

— Caliber English (@CaliberEnglish) May 15, 2025