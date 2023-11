Στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 συνετρίβη το βράδυ της Παρασκευής στην περιφέρεια της Σαμαρκάνδης, στο νοτιοανατολικό Ουζμπεκιστάν, παρασύροντας στον θάνατο τα μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Κατακοργόν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

