Η περιουσία των δισεκατομμυριούχων έφθασε σε ύψος ρεκόρ το 2025, «υπονομεύοντας την πολιτική ελευθερία» και τροφοδοτώντας τις ανισότητες, καταγγέλλει σήμερα η ΜΚΟ Oxfam, επισημαίνοντας ειδικά την πολιτική που ασκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο φόρουμ των πλουσίων και των ισχυρών που ξεκινά εντός της ημέρας στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο κίνδυνος από τις «οικονομικές και πολιτικές ανισότητες»

«Οι οικονομικές και πολιτικές ανισότητες μπορεί να επιταχύνουν τη διάβρωση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των ανθρώπων με τρομακτική ταχύτητα», επισημαίνει ο γενικός διευθυντής της Oxfam International, Αμίταμπ Μπεχάρ, σε έκθεση της οργάνωσης που τονίζει ότι αθροιστικά, η περιουσία των 3.000 και πλέον δισεκατομμυριούχων έφθασε τα 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση και 81% από το 2020.

