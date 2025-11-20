Οι δισεκατομμυριούχοι στις είκοσι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου κατέγραψαν αθροιστικά την περασμένη χρονιά κέρδη ύψους 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με άλλα λόγια ποσό που θα επέτρεπε όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη να μην είναι πλέον φτωχοί, επισημαίνει σε ανάλυση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η ΜΚΟ Oxfam.

Η οργάνωση με έδρα τη Βρετανία παροτρύνει τη σύνοδο της G20, που διεξάγεται το σαββατοκύριακο στη Νότια Αφρική, να μιμηθεί το παράδειγμα της χώρας αυτής, να καταπολεμήσει τις αβυσσαλέες ανισότητες και να ελαφρύνει το άχθος του χρέους που υπονομεύει τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πέρα από το ότι εξασφάλισαν αθροιστικά 2,2 τρισεκ. δολάρια το 2024, οι δισεκατομμυριούχοι στις 19 χώρες μέλη του σχήματος αυτού είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται σε 15,6 τρισεκ. δολάρια (+16,5%), σημειώνει στην ανάλυση η Oxfam, βασιζόμενη σε κατάλογο του περιοδικού Forbes.

«Το ετήσιο κόστος για να βγουν από την ανέχεια οι 3,8 δισεκ. άνθρωποι που ζουν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 1,65 τρισεκ. δολάρια», υπολογίζει.

Η Oxfam ενστερνίζεται νοτιοαφρικανική πρόταση στο πλαίσιο της G20 να ιδρυθεί διεθνής συμβουλευτική επιτροπή για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, κατ’ εικόνα της GIEC, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή.

«Αν η νοτιοαφρικανική G20 δημιουργήσει νέα διεθνή συμβουλευτική επιτροπή για τις ανισότητες, θα πρόκειται για τεράστιο βήμα στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κρίσης των ανισοτήτων», σχολιάζει ο εκτελεστικός διευθυντής της Αμίταμπ Μπεχάρ.

Ακόμη, η Oxfam καλεί οι πλούσιοι του κόσμου να «φορολογηθούν με δίκαιο τρόπο για να συμβάλουν να τερματιστεί η φτώχεια και να καταπολεμηθεί η απορρύθμιση του κλίματος».

Η ΜΚΟ κατηγορεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία μποϊκοτάρει τη σύνοδο του Γιοχάνεσμπουργκ, πως εφαρμόζει «καταστροφικές πολιτικές – από τους απερίσκεπτους τελωνειακούς δασμούς ως τις αντιδραστικές φοροαπαλλαγές, περνώντας από τις δημοσιονομικές περικοπές – οι οποίες αυξάνουν τις ανισότητες».

Η G20 αποτελείται από 19 κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση, αντιπροσωπεύει το 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ και τα δυο τρίτα του πληθυσμού του πλανήτη.

Η Νότια Αφρική ελπίζει ότι στη σύνοδο που φιλοξενεί, την πρώτη στην Αφρική, θα υπάρξει πρόοδος σε προβλήματα για τις αφρικανικές χώρες κι αυτές που ανήκουν στον λεγόμενο «παγκόσμιο νότο», προτού αναλάβουν την εναλλασσόμενη προεδρία της G20 οι ΗΠΑ το 2026.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ