Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε το Ισραήλ να ανακαλέσει την εντολή εκκένωσης για την περιοχή Τζνά της Βηρυτού, η οποία φιλοξενεί δύο μεγάλα νοσοκομεία που λειτουργούν με πλήρη δυναμικότητα.

«Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν εναλλακτικές ιατρικές εγκαταστάσεις για να δεχτούν περίπου 450 ασθενείς από τα δύο νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένων 40 ασθενών στη ΜΕΘ), γεγονός που καθιστά την εκκένωσή τους επιχειρησιακά ανέφικτη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Μεταξύ των ασθενών και στα δύο νοσοκομεία περιλαμβάνονται και οι τραυματίες από τις χθεσινές επιδρομές του Ισραήλ, σύμφωνα με τον Γκεμπρεγέσους, ο οποίος πρόσθεσε ότι η περιοχή περιλαμβάνει πέντε καταφύγια, που φιλοξενούν περισσότερους από 5.000 ανθρώπους. «Καλώ το Ισραήλ να ανατρέψει αυτή την εντολή και να διασφαλίσει την προστασία όλων των εγκαταστάσεων υγείας, των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, των ασθενών και των πολιτών», πρόσθεσε.

Δείτε την ανάρτησή του