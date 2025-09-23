Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Αντιδράσεις επιστημονικών φορέων, ειδικών και οργανισμών έχουν προκαλέσει οι αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ, όσο αφορά τη χρήση παυσίπονων που περιέχουν παρακεταμόλη από τις εγκύους και τη σύνδεση με αυτή του φάσματος του αυτισμού σε νεογέννητα βρέφη.

Στην ανακοίνωση ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να συνδέουν τη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη με την εμφάνιση αυτισμού στα παιδιά, προχώρησε σήμερα Τρίτη (23/9) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Η ανακοίνωση έρχεται ως σαφής απάντηση σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνέδεσε αυθαίρετα τον αυτισμό με τη χρήση του Tylenol (παρακεταμόλη), ενός ευρέως διαδεδομένου αναλγητικού στις ΗΠΑ, κατά την κύηση — χωρίς να παρουσιάσει επιστημονικά δεδομένα.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ): «Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους με τον αυτισμό»

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση», δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) : Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει, ότι« η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο, κατά το δυνατόν, χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα».

Οι έγκυες γυναίκες, σύμφωνα με τον Οργανισμό, θα πρέπει να συνομιλήσουν με κάποιον ειδικό εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση οποιουδήποτε φαρμάκου κατά την εγκυμοσύνη.

Όπως ισχύει για όλα τα φάρμακα, ο EMA και οι εθνικές αρμόδιες Αρχές στην Ε.Ε. θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την ασφάλεια των φαρμάκων που περιέχουν παρακεταμόλη και να αξιολογούν άμεσα τυχόν νέα δεδομένα μόλις προκύψουν. Θα ληφθούν ρυθμιστικά μέτρα όπως απαιτείται για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Αντιδράσεις και στις ΗΠΑ

Δεκάδες ιατρικές και ερευνητικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής και του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, αντέδρασαν στη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου.

«Δεν τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός ότι το σκεύασμα Tylenol προκαλεί αυτισμό. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, μόνο φόβο τροφοδοτούν, φόβο και δίνουν ψεύτικες ελπίδες», ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Αυτισμού.

Η ανακοίνωση της εταιρείας που παράγει το Tylenol

Σε δήλωση εκπροσώπων της Εταιρείας που παράγει το Tylenol προς το BBC, αναφέρεται: «Πιστεύουμε ότι η ανεξάρτητη και έγκυρη επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι η λήψη παρακεταμόλης δεν προκαλεί το φάσμα του αυτισμού. Διαφωνούμε έντονα με οποιαδήποτε αντίθετη πρόταση και ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο για την υγεία που αυτό ενέχει για τις μέλλουσες μητέρες».

Η παρακεταμόλη -το ενεργό συστατικό του φαρμάκου Tylenol- είναι η ασφαλέστερη επιλογή παυσίπονου για τις έγκυες γυναίκες, πρόσθεσαν, και χωρίς αυτήν, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν έναν επικίνδυνο συμβιβασμό μεταξύ της αντιμετώπισης καταστάσεων όπως ο πυρετός ή της χρήσης πιο επικίνδυνων εναλλακτικών.

Η Εταιρεία δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είχε συμμετάσχει σε μια «επιστημονική συνομιλία» σχετικά με το θέμα, με αξιωματούχους του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, και προέτρεψε τις έγκυες γυναίκες να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν λάβουν οποιοδήποτε φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.

«Δεν είναι νέο ζήτημα»

Μελέτη του 2024 σε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια παιδιά στη Σουηδία, δεν διαπίστωσε αιτιώδη σύνδεση μεταξύ της έκθεσης στην ακεταμινοφαίνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και των νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Ανασκόπηση 46 προηγούμενων μελετών του 2025 υπέδειξε μια σύνδεση μεταξύ της προγεννητικής έκθεσης σε ακεταμινοφαίνη και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης αυτών των παθήσεων, αλλά οι ερευνητές από την Ιατρική Σχολή Icahn στο Mount Sinai, το Πανεπιστήμιο Harvard και άλλοι δήλωσαν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι το φάρμακο προκάλεσε τα αποτελέσματα.

Συμβούλεψαν ότι οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ακεταμινοφαίνη ανάλογα με τις ανάγκες, στη χαμηλότερη δυνατή δόση και για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ επικαλέστηκαν αυτήν την ανασκόπηση και χρησιμοποίησαν παρόμοια γλώσσα συμβουλεύοντας πόσο Tylenol πρέπει να λαμβάνουν. «Είναι σαφές ότι η σύνδεση Tylenol-αυτισμού δεν είναι ένα νέο ζήτημα – έχει εξεταστεί πολλές φορές και σε πολλές διαφορετικές μελέτες», δήλωσε η ερευνήτρια Diana Schendel του Ινστιτούτου Αυτισμού AJ Drexel. «Χωρίς να παρουσιάζουν κανένα στοιχείο που να τις υποστηρίζει, οι ανακοινώσεις γίνονται απερίσκεπτες και δυνητικά επιβλαβείς».