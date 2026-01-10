Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του Σάχη που ανατράπηκε το 1979 και ηγετική φιγούρα της αντιπολίτευσης στην εξορία, προέτρεψε τους διαδηλωτές να «ετοιμαστούν να κατακτήσουν» τα κέντρα των πόλεων, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, την ώρα που ένα νέο κύμα διαμαρτυριών συγκλονίζει το Ιράν.

Σε ένα μήνυμα που δημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο «X», «καλεί τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους των βασικών τομέων της οικονομίας, ιδίως των μεταφορών, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ενέργειας, να ξεκινήσουν μια διαδικασία εθνικής απεργίας». Πριν τους ζητήσει «να βγουν στους δρόμους σήμερα και αύριο, Σάββατο και Κυριακή (10 και 11 Ιανουαρίου), από τις έξι το απόγευμα, με σημαίες, εικόνες και εθνικά σύμβολα, προκειμένου να καταλάβουν τον δημόσιο χώρο». «Ο στόχος μας δεν είναι πλέον μόνο να διαδηλώνουμε στους δρόμους, αλλά να προετοιμαστούμε για να κατακτήσουμε και να υπερασπιστούμε τα κέντρα των πόλεων», προσθέτει.

Καλεί επίσης τους «νέους της αθάνατης φρουράς του Ιράν» και «όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις Δυνάμεις Ασφαλείας» να «διαταράξουν ακόμη περισσότερο τον μηχανισμό καταστολής». «Ετοιμάζομαι επίσης να επιστρέψω στην πατρίδα μου για να είμαι μαζί σας, μεγάλο ιρανικό έθνος, όταν η εθνική μας επανάσταση θα έχει θριαμβεύσει. Πιστεύω ότι αυτή η μέρα είναι πολύ κοντά», προσθέτει στο τέλος του μηνύματός του.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ NetBlocks, η οποία παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, η διακοπή του Διαδικτύου σε εθνικό επίπεδο «εξακολουθούσε να ισχύει» το Σάββατο το πρωί. Λίγες πληροφορίες διέρρευσαν έτσι το Σάββατο από τη χώρα. Ωστόσο, ο Ιρανός ακτιβιστής Ilia Hashemi κατάφερε να μεταδώσει το Σάββατο το βράδυ, βίντεο στο Telegram, στα οποία φαίνεται το πλήθος στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνη.

هم‌میهنان عزیزم، شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوه‌تان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندان‌شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 10, 2026

Την Παρασκευή, ο Ρεζά Παχλαβί ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει αμέσως στην Ισλαμική Δημοκρατία. «Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι ένα επείγον και άμεσο κάλεσμα που απαιτεί προσοχή, την υποστήριξη και τη δράση σας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Παρακαλώ να είστε έτοιμος να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον ιρανικό λαό». Το Σάββατο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε στο «X» ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τον γενναίο ιρανικό λαό». Το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε επίσης το ιρανικό καθεστώς: «Μην παίζετε με τον Πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι το Ιράν «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στους διαδηλωτές, τους οποίους χαρακτήρισε «σαμποτέρ» και «βανδάλους», σε ομιλία που μεταδόθηκε την Παρασκευή από την κρατική τηλεόραση. Ο ιρανικός στρατός διαβεβαίωσε το Σάββατο ότι θα «προστατεύσει και θα διαφυλάξει σθεναρά τα εθνικά συμφέροντα» από έναν «εχθρό που επιδιώκει να διαταράξει την τάξη και την ειρήνη». Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε το Σάββατο εικόνες από τις κηδείες – στις οποίες παρευρέθηκε μεγάλο πλήθος στην πόλη Σιράζ, στο νότιο Ιράν – των μελών των Δυνάμεων Ασφαλείας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Εχθροί του Θεού» οι διαδηλωτές

Οι ιρανικές Αρχές προειδοποίησαν το Σάββατο για περαιτέρω σκλήρυνση της καταστολής των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, με τον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας να χαρακτηρίζει «εχθρούς του Θεού» όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις – κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή – την ώρα που νοσοκομεία στην Τεχεράνη δηλώνουν ότι αδυνατούν να διαχειριστούν τον αυξανόμενο αριθμό τραυματιών.

Οι ιρανικές Αρχές άφησαν να εννοηθεί ότι ενδέχεται να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αποδίδουν τις ταραχές σε «τρομοκράτες» και να δηλώνουν αποφασισμένοι να προστατεύσουν το κυβερνητικό σύστημα.

Esto es hermoso, emocionante. En pleno centro de Teherán, la capital de Irán, las mujeres se están quitando los velos y los prenden fuego. Todo un símbolo de liberación. La mayor revolución femenina del siglo XXI está ocurriendo frente a nuestros ojos ahora mismo. pic.twitter.com/4e5RduFLTd — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 9, 2026

Η «έντονη ανησυχία» των Jafar Panahi και Mohammad Rasoulof

Οι Ιρανοί σκηνοθέτες Jafar Panahi και Mohammad Rasoulof εξέφρασαν το Σάββατο την «έντονη ανησυχία» τους για την «κατάφωρη καταστολή» των διαδηλωτών στο Ιράν. «Το ιρανικό καθεστώς έχει διακόψει τα μέσα επικοινωνίας στο εσωτερικό της χώρας» και «έχει μπλοκάρει κάθε μέσο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο», τονίζουν οι δύο αντιφρονούντες σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό Instagram του Jafar Panahi, νικητή του Χρυσού Φοίνικα στο τελευταίο Φεστιβάλ των Καννών. «Η χρήση τέτοιων μέτρων αποσκοπεί στην απόκρυψη της βίας που ασκήθηκε κατά την καταστολή των διαδηλώσεων», προειδοποιούν, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να «δημιουργήσει μέσα επικοινωνίας για την παρακολούθηση των εξελίξεων στη χώρα».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σε μήνυμά της στο «X» ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει «πλήρως» τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν και καταδικάζει «αδιαμφισβήτητα τη βίαιη καταστολή αυτών των νόμιμων διαδηλώσεων. Οι υπεύθυνοι θα μείνουν στην Ιστορία ως η κακή πλευρά».

Tehran is burning. The death toll is already in the hundreds Despite an almost complete internet shutdown, videos continue to leak out of Iran — reportedly via Starlink. They show a burning Tehran. According to the U.S. magazine Time, the death toll has already exceeded 200… pic.twitter.com/RilFdOz85X — NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026

Δεκάδες νεκροί, σύμφωνα με την Iran Human Rights

Αυτή η κινητοποίηση, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 51 άτομα, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, σύμφωνα με την ΜΚΟ Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, είναι εν μέρει αποτέλεσμα της έκκλησης για διαδήλωση που έκανε ο Παχλάβι σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στις 6 Ιανουαρίου. Προσκαλούσε τον ιρανικό λαό να φωνάζει συνθήματα κατά του Καθεστώτος, διευκρινίζοντας: «Όπου κι αν βρίσκεστε, στον δρόμο ή ακόμα και στα σπίτια σας».

Αυτές οι διαδηλώσεις είναι οι σημαντικότερες στο Ιράν μετά από εκείνες που έλαβαν χώρα έπειτα από τον θάνατο, το 2022, της Mahsa Amini, η οποία συνελήφθη για «μη κανονική χρήση της μαντίλας». Οργανώσεις για την υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγόρησαν τις Αρχές ότι άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών, προκαλώντας δεκάδες θανάτους από την αρχή των κινητοποιήσεων, που αρχικά αφορούσαν το υψηλό κόστος ζωής, στα τέλη Δεκεμβρίου 2025.