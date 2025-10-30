Την περασμένη Πέμπτη, ένα μεγάλο τμήμα του παγετώνα Ismail Samani στο Τατζικιστάν αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε ένα φαράγγι.

Το μπλοκ πάγου, μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων, ύψους 25 μέτρων και πλάτους έως 200 μέτρων, δεν προκάλεσε θύματα ή σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών του Τατζικιστάν επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται. Οι έντονες βροχοπτώσεις ή οι περαιτέρω αποκολλήσεις παγετώνων θα μπορούσαν να απειλήσουν τις κοντινές γεωργικές περιοχές.

Οι ειδικοί συνδέουν το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, η οποία επιταχύνει την απώλεια παγετώνων και επηρεάζει τους υδάτινους πόρους για τη γεωργία και τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Πηγή: Rainews.it

Π.Π.