Δημόσια κτίρια καταστράφηκαν και κάτοικοι έτρεχαν να απομακρυνθούν μετά την έκρηξη αυτοκινήτου παγιδευμένου με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στο κέντρο της Βιγιαβισένσιο, στην κεντρικήΚολομβία, το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου.

Στόχος της επίθεσης ήταν η έδρα των τοπικών αρχών της περιφέρειας Μέτα, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν έναν τεράστιο κρατήρα, κατεστραμμένες προσόψεις και σπασμένα τζάμια, ενώ η περιοχή είχε βυθιστεί στο σκοτάδι λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε μέσω X περίπου στις 23:00 τοπική ώρα-06:00 το πρωί της Τρίτης στην Ελλάδα-ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αναφερθεί κανένας θάνατος.

Καταστροφές γύρω από την πλατεία Λος Λιμπερταδόρες

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Tiempo, η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην πλατεία Λος Λιμπερταδόρες και σε γειτονικά κτίρια. Ανάμεσά τους βρίσκεται το κτίριο της Lotería del Meta, του φορέα που διαχειρίζεται τα κρατικά λαχεία της περιφέρειας.

Στο σημείο βρισκόταν ένα ολοσχερώς κατεστραμμένο αυτοκίνητο. Η περιφερειακή διοίκηση διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν νεκροί από την υπηρεσία της, ενώ οι ανταποκριτές του AFP κατέγραψαν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να τρέχουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις στους δρόμους.

«Η ναρκοτρομοκρατία προσπαθεί να μας εκφοβίσει»

Ο δε λα Εσπριέγια απέδωσε την επίθεση στη «ναρκοτρομοκρατία», συνδέοντάς την με την πολιτική της κυβέρνησής του απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις.

«Η ναρκοτρομοκρατία έχει απελπιστεί διότι την καταπολεμάμε με αποφασιστικότητα. Προσπαθεί να μας εκφοβίσει και να μας αναγκάσει να υποχωρήσουμε», έγραψε στο X.

Την επίθεση καταδίκασε και η συνήγορος του λαού, Ίρις Μαρίν, επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία.

«Απαράδεκτο και οδυνηρό. Πόσο μακριά θέλουν να μας φτάσουν; Το να ενσταλάζεις τρόμο είναι εύκολο. Το να οικοδομείς, να ανοικοδομείς -αυτό χρειάζεται θάρρος», ανέφερε.

Δέκα χρόνια μετά τη συμφωνία ειρήνης με τις FARC

Η επίθεση σημειώνεται δέκα χρόνια μετά τη συμφωνία ειρήνης που υπέγραψε η κυβέρνηση της Κολομβίας με την πρώην οργάνωση ανταρτών FARC.

Ο δε λα Εσπριέγια, που ανήκει στη σκληρή δεξιά και ανέλαβε την προεδρία τον Αύγουστο, έχει δεσμευτεί να συντρίψει τις ένοπλες οργανώσεις που εξακολουθούν να δρουν στη χώρα και εμπλέκονται ιδίως στη διακίνηση ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί ποια οργάνωση ευθύνεται για την επίθεση στη Βιγιαβισένσιο.