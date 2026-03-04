Επιβάτες κρουαζιερόπλοιων βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα λιμάνια χωρών του Κόλπου.

Παρόλο που γίνεται πόλεμος, οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή είναι αδιάκοπες και πύραυλοι πέφτουν παντού, οι επιβάτες φαίνεται να χορεύουν γύρω από την πισίνα, δείχνοντας ότι δεν έχουν την παραμικρή αίσθηση για το τι συμβαίνει γύρω τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Ντάρεν Λι, από το Μάντσεστερ, βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένος με την οικογένειά του, στο MSC Euribia στο Ντουμπάι και είναι ένας από τους χιλιάδες επιβάτες των έξι αγκυροβολημένων κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή.

Ο πατέρας δύο παιδιών εξήγησε ότι παρά το γεγονός ότι το πλοίο βρισκόταν στην μέση της εμπόλεμης ζώνης, κάποιοι άνθρωποι «συνέχιζαν τη ζωή τους σαν να μην συνέβαινε τίποτα» και «χόρευαν γύρω από την πισίνα».

