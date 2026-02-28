Η κοινή επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν το πρωί του Σαββάτου (28/2), έχει προκαλέσει την αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Παγιδεύτηκαν τουρίστες στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) παρέλυσε, με όλες τις πτήσεις να έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας. Εκατοντάδες τουρίστες εγκλωβίστηκαν στις αίθουσες αναμονής, χωρίς να ξέρουν το πότε θα μπορέσουν να ταξιδέψουν.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου για την πολιτική αεροπορία, απόφαση που ακολούθησε και το Κατάρ. Ως εκ τούτου, διάφορες αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις προς την περιοχή.

Παράλληλα, η ITA Airways ακύρωσε τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ έως τις 7 Μαρτίου και, έως την ίδια ημερομηνία, θα αποφεύγει τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, του Λιβάνου, της Ιορδανίας, του Ιράκ και του Ιράν. Επίσης, ανεστάλησαν οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι έως την 1η Μαρτίου.

Δείτε βίντεο

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπά το λιμάνι της Χάιφα στο Ισραήλ

Δείτε βίντεο με θραύσμα από βλήμα που έπεσε σε κεντρικό δρόμο της Ιορδανίας

Δείτε βίντεο με ιρανικό drone να χτυπά το αεροδρόμιο του Κουβέιτ