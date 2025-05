Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Πακιστάν και Ινδία, μετά τη χθεσινή επίθεση στο πακιστανικό τμήμα του Κασμίρ. Τρία αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβησαν στην περιοχή Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας, όπως ανέφεραν τέσσερις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στις τοπικές αρχές, μερικές ώρες αφού το Νέο Δελχί ανακοίνωσε πως έπληξε εννιά τοποθεσίες —«τρομοκρατικές υποδομές» όπως τις ονόμασε— στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Πακιστάν.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο πακιστανικός στρατός εξαπέλυσε αυθαίρετα πυρά, περιλαμβανομένου και βομβαρδισμού με πυροβολικό, από φυλάκια απέναντι από το Τζαμού και Κασμίρ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ινδικού στρατού που εκδόθηκε την Τετάρτη. Τρεις πολίτες σκοτώθηκαν από «τυφλά και αδιάκριτα πυρά», σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ ο ινδικός στρατός διαβεβαίωσε ότι «απαντά με ανάλογο τρόπο».

Ένας από τους πυραύλους έπληξε ένα τζαμί στο Μουρίντκε, μια πόλη κοντά στην ανατολική πόλη Λαχόρη, προκαλώντας ζημιές. Ένα κτίριο που βρίσκεται κοντά στο τζαμί στο Μουρίντκι είχε προηγουμένως χρησιμεύσει ως έδρα της Λασκάρ-ε-Τάιμπα, ή LeT, μέχρι το 2013, όταν το Πακιστάν απαγόρευσε την οργάνωση και ανέλαβε τον έλεγχο των σεμιναρίων, των σχολείων και των φαρμακείων που διοικούσε μια φιλανθρωπική οργάνωση που συνδέεται με τον ιδρυτή της LeT, Χαφίζ Σαΐντ.

Ώρες νωρίτερα, εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε στο πρακτορείο ότι καταρρίφθηκαν πέντε μαχητικά αεροσκάφη επειδή επιτέθηκαν στο Πακιστάν, ενώ βρίσκονταν στον ινδικό εναέριο χώρο, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ινδία.

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ARY ότι η Ινδία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις σε τρεις περιοχές, προαναγγέλλοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν θα ανταποδώσουν τα πλήγματα.

Το Νέο Δελχί επιβεβαίωσε πως διέταξε τη στρατιωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Sindoor», βάζοντας στο στόχαστρο «υποδομές τρομοκρατών» σε εννέα τοποθεσίες στο Πακιστάν και στο υπό πακιστανικό έλεγχο τμήμα του Κασμίρ.

Πρόκειται για κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ των δύο γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων, στον απόηχο της πολύνεκρης επίθεσης στο ινδικό Κασμίρ στα τέλη Απριλίου.

Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για το μακελειό που προκάλεσαν ένοπλοι στις 22 Απριλίου σε τουριστική τοποθεσία της Παχαλγκάμ, με απολογισμό 26 νεκρούς. Ωστόσο, στην περιοχή δρουν αυτονομιστές αντάρτες που απαιτούν ανεξαρτησία ή ένωση με το Πακιστάν, το οποίο ελέγχει μικρότερο τμήμα του Κασμίρ και, όπως και η Ινδία, διεκδικεί την κυριαρχία σε όλη την περιοχή.

Το Νέο Δελχί κατηγορεί πάγια το Ισλαμαμπάντ πως υποστηρίζει τους μαχητές, κάτι που αρνούνται οι πακιστανικές αρχές.

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν υποστήριξε μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως καταρρίφθηκαν πέντε μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας, εν μέσω συγκρούσεων των δύο κρατών.

Video Evidence of Indian Rafale shot down by Pakistan air force Location: Bathinda , Punjab [ India ] pic.twitter.com/FkA1w1cxsI

Κατά τον εκπρόσωπο, επρόκειτο για 3 αεροσκάφη τύπου Rafale (γαλλικής κατασκευής), Σουχόι Su-30 και Μικογιάν MiG-29 (ρωσικού/σοβιετικού σχεδιασμού), που καταρρίφθηκαν ενώ επιχειρούσαν στον ινδικό εναέριο χώρο.

This is Indian media verified the Pakistan shot down Indian fighter jet total number now increases by 6 .

3 rafale one sukhui one jaguar one SUV drone pic.twitter.com/lGsnPNbmJM

— Muzzammil Malik (@IncMalkan36879) May 7, 2025