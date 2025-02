Μετά την επιβολή οικονομικών και ταξιδιωτικών κυρώσεων στο προσωπικό του από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν 80 χώρες επιβεβαίωσαν την «αταλάντευτη υποστήριξή τους» στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ, ICC). Οι κυρώσεις στοχεύουν τις έρευνες του ΔΠΔ σε βάρος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ.

Με μια δυναμική απάντηση στο πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα των ΗΠΑ που επιβάλλει κυρώσεις, η Πρόεδρος του ΔΠΔ, δικαστής Τομόκο Ακάνε, καταδίκασε την ενέργεια. Τόνισε τη σημασία του έργου του ΔΠΔ για την απόδοση δικαιοσύνης και την απόδοση ευθυνών στους δράστες, τονίζοντας τον αντίκτυπο τέτοιων κυρώσεων στο παγκόσμιο νομικό σύστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία υπέγραψαν τη δήλωση στήριξης, όμως άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Αυστραλία, απείχαν.

Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν επαίνεσε την κίνηση Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «ανεμοστρόβιλο Τραμπ» στην παγκόσμια πολιτική.

Η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται μεταξύ των 79 κρατών-μελών του ΟΗΕ που στήριξαν την πρωτοβουλία της Σλοβενίας, του Λουξεμβούργο, του Μεξικό, της Σιέρα Λεόνε και του Βανουάτου και υπέγραψαν την κοινή δήλωση, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή υποστήριξή τους «στην ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την ακεραιότητα του ΔΠΔ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

February 7th, 2025

Joint Statement in support of the International Criminal Court (ICC).

79 State Parties have joined the following Statement in support of the International Criminal Court (ICC), initiated by a cross-regional core group of 5 countries: Luxembourg 🇱🇺, Mexico

🇲🇽 ,… pic.twitter.com/wz4xBj6gxF

— SierraLeone@UN (@SierraLeoneUN) February 7, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ