Παγκόσμιοι ηγέτες καταδίκασαν την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας, δηλώνοντας τη στήριξή τους προς την εβραϊκή κοινότητα.

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν έντονα» την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και περίπου 30 τραυματίστηκαν, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους στη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας», ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη στο πλευρό της Αυστραλίας και των εβραϊκών κοινοτήτων

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών που καταδίκασαν τη βίαιη επίθεση.

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε:

«Είμαι συγκλονισμένη από την τραγική επίθεση. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων.

Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας και των εβραϊκών κοινοτήτων παντού. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία, τον αντισημιτισμό και το μίσος».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίθεση στο Σίδνεϊ.

Μερτς: Είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες

«Σοκαρισμένος» και «άφωνος», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. «Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χανουκά με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό – εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», έγραψε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ».

Ο Κυβερνητικός Επίτροπος για τον αντισημιτισμό Φέλιξ Κλάιν ζήτησε «να μην αποθαρρυνόμαστε» από τέτοιες πράξεις. «Είναι σημαντικό να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μας εκφοβίσει η τρομοκρατία και το μίσος – ούτε στο Χανουκά ούτε στις χριστουγεννιάτικες αγορές», δήλωσε ο κ. Κλάιν στο δίκτυο RND και ταυτόχρονα ζήτησε «αποφασιστική προστασία» τους Εβραίους.

«Βαθιά συγκλονισμένος» δήλωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και σε ανάρτησή του στο «Χ» έκανε λόγο για «πράξη μίσους που στρέφεται εναντίων όλων των Εβραίων παγκοσμίως την πρώτη ημέρα του Χανουκά». Η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των δολοφονηθέντων, τους τραυματίες και την εβραϊκή κοινότητα, αναφέρει.

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ εξέφρασε «αποτροπιασμό» και «θλίψη» για την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «κατακριτέα πράξη μίσους που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα στον κόσμο».

«Βαθύτατο σοκ» εξέφρασε και η Γερμανο-ισραηλινή Κοινότητα: «Η σκέψη μας βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παγκοσμίως. Παρόλο που πολλές πτυχές των κινήτρων πρέπει ακόμη να διερευνηθούν, ένα πράγμα είναι ήδη σαφές: ο αντισημιτισμός σκοτώνει», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Φόλκερ Μπεκ.

Μακρόν: Αγωνιζόμαστε αδιάκοπα ενάντια στο αντισημιτικό μίσος

Την ίδια ώρα, ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε στο Χ ότι «στο Σίδνεϊ, μια αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση έπληξε οικογένειες που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν το Χανουκά.

Μοιραζόμαστε τον πόνο του αυστραλιανού λαού και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε αδιάκοπα ενάντια στο αντισημιτικό μίσος, το οποίο μας πληγώνει όλους, όπου και αν χτυπά».

Στάρμερ: Στο πλευρός της εβραϊκής κοινότητας το Ηνωμένο Βασίλειο

Παράλληλα, ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «θα στέκεται πάντα στο πλευρό της Αυστραλίας και της εβραϊκής κοινότητας».

«Η είδηση ότι η επίθεση στο Μπόντι Μπιτς ήταν μια αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση εναντίον εβραϊκών οικογενειών σε μια εκδήλωση για το Χανουκά είναι αηδιαστική», γράφει ο Σταρμερ στο X.

Δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας και της Ι. Επαρχιακής Συνόδου για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην τοποθεσία Bondi του Σίδνεϊ, η οποία, βάσει του πρώτου απολογισμού των Αρχών, είχε ως συνέπεια τον θάνατο δώδεκα ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον είκοσι εννέα. Ο Σεβασμιώτατος διαμηνύει ότι «κάθε ενέργεια που προσβάλλει την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής είναι καταδικαστέα, πόσο μάλλον όταν υπονομεύει την ειρηνική μας συνύπαρξη, η οποία συνιστά μια θεμελιώδη κατάκτηση της Αυστραλιανής κοινωνίας».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου:

«Εκφράζω τη βαθύτατη οδύνη μου για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια συνάξεως για την εβραϊκή εορτή Χανουκά.

Κάθε ενέργεια που προσβάλλει την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής είναι καταδικαστέα, πόσο μάλλον όταν υπονομεύει την ειρηνική μας συνύπαρξη, η οποία συνιστά μια θεμελιώδη κατάκτηση της Αυστραλιανής κοινωνίας. Οφείλουμε όλοι μας να αγωνισθούμε με σθένος εναντίον κάθε μορφής μισαλλοδοξίας, φανατισμού και βίας, και να διακηρύξουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι όποιος σκοτώνει επικαλούμενος τον Θεό, δεν υπηρετεί την πίστη του, αλλά την προδίδει. Δεν μπορεί να υπάρχει ιερότητα στον φόνο.

Εκ μέρους της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και συνόλου του πληρώματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, καταδικάζω απερίφραστα το ειδεχθές έγκλημα που συντελέστηκε σήμερα στο Σίδνεϊ, προσεύχομαι για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων και δηλώνω την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τους πενθούντες συγγενείς και οικείους τους, καθώς και προς σύμπασα την Εβραϊκή Κοινότητα. Οι σκέψεις μας βρίσκονται επίσης στους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, από τα βάθη της καρδιάς μας».