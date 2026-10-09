Σοκ έχει προκαλέσει το γεγονός ότι θα εκτελεστεί δια τυφεκισμού και σε ζωντανή μετάδοση ο Νιντάλ Χασάν, ο πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος που το 2009 σκότωσε 13 στρατιώτες σε βάση του Τέξας και τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους.

«Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει την εκτέλεση του», δήλωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Παράλληλα, αξιωματούχος του υπουργείου δήλωσε στο BBC ότι η εκτέλεση του Χασάν, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε 13 άοπλους Αμερικανούς στρατιώτες στο Φορτ Χουντ το 2009, θα μεταδοθεί ζωντανά.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εκτέλεση στις ΗΠΑ εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Η απόφαση να μεταδοθεί ζωντανά είναι κάτι το παράλογο για την σύγχρονη κοινωνία και «βρίσκεται σε αβέβαιο νομικό έδαφος», δήλωσε ο Τζον Μιλς, δικηγόρος που εργάζεται με κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο.

«Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους εγκλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά από την πλευρά του, ο Πιτ Χέγσεθ.

Βίντεο με τις δηλώσεις του Πιτ Χέγκσεθ:

Αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει η εκτέλεση του πρώην στρατιωτικού ψυχιάτρου

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι η ζωντανή μετάδοση θα «ισοδυναμούσε με δημόσια εκτέλεση και θα παραβίαζε την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι δήλωσε στο CNN ότι η ιδέα είναι «αηδιαστική» και «φέρνει στο μυαλό μας μνήμες από τις εκτελέσεις που πραγματοποιούνται από οργάνωση Ισλαμικού Κράτους». Η δημόσια εκτέλεση είναι «βγαλμένη από τον Μεσαίωνα», αναφέρει στο BBC καθηγητής του Γέιλ.

Υπενθυμίζουμε πως το Πεντάγωνο ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα εκτελέσει τον Νιντάλ Χασάν, και αυτή η είδηση από μόνη της αποτελεί την πρώτη στρατιωτική εκτέλεση εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Χασάν, πρώην ψυχίατρος του Αμερικανικού Στρατού από τη Βιρτζίνια, ομολόγησε ότι πυροβόλησε 13 άοπλους στρατιώτες σε ένα γεμάτο νοσοκομείο της στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ το 2009.

Ο Αλόνζο Λάνσφορντ, πρώην λοχίας του Αμερικανικού Στρατού, ο οποίος πυροβολήθηκε επτά φορές στην εν λόγω επίθεση, δήλωσε στην εκπομπή «Today» του BBC ότι υποστηρίζει την εκτέλεση σε ζωντανή μετάδοση, ως μέθοδο «ταιριαστή» με το έγκλημα που διέπραξε έκανε. Ωστόσο ο Λάνσφορντ, δεν πιστεύει ότι όλοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν το live, ανησυχώντας για το μήνυμα που θα «στείλει» στους νεότερους, αλλά τόνισε ότι είναι σημαντικό να δοθεί η ευκαιρία να δουν την εκτέλεση σε όσους επηρεάστηκαν από τους πυροβολισμούς.

Οι δηλώσεις του Λάνσφορντ:

«Όσον αφορά τις οικογένειες των πεσόντων και τις οικογένειες των επιζώντων, καθώς και τους ίδιους τους επιζώντες, ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να μπορούμε να το δούμε χωρίς λογοκρισία». Ο Λάνσφορντ λέει ότι σχεδιάζει να παραστεί στην εκτέλεση και πριν πατήσουν τη σκανδάλη θέλει ο Χασάν να τον κοιτάξει στα μάτια. «Θέλω να ξέρει ότι απέτυχε. Είμαι ακόμα εδώ».

«Δεν με νοιάζει αν έχει τελευταία αιτήματα»

Ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγσεθ δήλωσε σε συνέντευξή του στο συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Real America’s Voice ότι ο Χασάν «θα λάβει εκτελεστικό απόσπασμα στρατιωτών. Όπως θα έπρεπε να είναι». Ερωτηθείς αν ο Χασάν είχε υποβάλει κάποια τελικά αιτήματα ή είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Χέγκεθ απάντησε: «Δεν με νοιάζει. Θα τον δούμε στις 3 Δεκεμβρίου».

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ ενέκρινε τη σύσταση του υπουργού Πολέμου. Το BBC έστειλε ερώτημα στον Λευκό Οίκο εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει την εκτέλεση σε ζωντανή μετάδοση. Ενώ πέρυσι σημειώθηκαν περισσότερες από 2.700 εκτελέσεις σε 17 χώρες, μόνο δύο χώρες τις πραγματοποίησαν δημόσια. Συνεπώς, είναι πρωτόγνωρο για την παγκόσμια κοινότητα.

Ποιος είναι ο Νιντάλ Χασάν;

Ο Νιντάλ Χάσαν, μουσουλμάνος γεννημένος στις ΗΠΑ, παλαιστινιακής καταγωγής, άνοιξε πυρ την 5η Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της πελώριας στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, για να εμποδίσει στρατιωτικούς να πάνε να συμμετάσχουν στους πολέμους, που θεωρούσε «παράνομους», στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί «μοναχικός λύκος» πιστός στην Αλ Κάιντα, είχε δολοφονήσει 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 στρατιωτικούς, και είχε τραυματίσει δεκάδες άλλους. Ο πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, ο οποίος είχε τραυματιστεί από σφαίρα κατά τη διάρκεια της επίθεσης, είναι σήμερα εν μέρει παράλυτος.

Είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών από στρατοδικείο το 2013.

Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961 και θα αναμεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά, δήλωσε χθες Πέμπτη αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου.

Πότε και πώς θα γίνει η εκτέλεση δια τυφεκισμού

Η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Φορτ Χουντ του Τέξας στις 3 Δεκεμβρίου. Θα είναι η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση δια τυφεκισμού από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στο δικαστήριο ο Χασάν ζήτησε συγγνώμη για «τυχόν λάθη». Κατά τη διάρκεια της δίκης του το 2013, δήλωσε ότι εκείνη την ώρα πίστευε ότι προστάτευε τους Μουσουλμάνους και τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Μια στρατιωτική εκτέλεση απαιτεί την έγκριση του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον στρατιωτικό νόμο. Απαιτεί επίσης επανεξέταση σε εφετείο, όπου ένα ανώτερο δικαστήριο επιθεωρεί την απόφαση, και μια τελική κρίση σχετικά με τη νομιμότητά της για να προχωρήσει η διαδικασία.

Η διαδικασία έφεσης για τον Χασάν δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι πιθανό να ζητήσει αναθεώρηση της καταδίκης και της ποινής του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, κάτι που πιθανότατα θα αναστείλει την εκτέλεση.

Ορισμένες πολιτείες απαιτούν κάποια μορφή δημόσιας παρακολούθησης των εκτελέσεων. Πολλές πολιτείες απαιτούν την παρουσία δημοσιογράφων και το άτομο που πρόκειται να εκτελεστεί μπορεί να προσκαλέσει άτομα. Άλλες επιτρέπουν επίσης στους απλούς πολίτες να προσφερθούν εθελοντικά ως μάρτυρες.

Αλλά «δεν έχει υπάρξει ποτέ εκτέλεση που να μεταδίδεται ζωντανά», λέει η Ντέμπορα Ντένο, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ, η οποία έχει μελετήσει τις μεθόδους εκτέλεσης στις ΗΠΑ. Μια εκτέλεση που θα μεταδιδόταν ζωντανά θα «επιβαλλόταν σε ένα επίπεδο διαφάνειας που πιθανότατα δεν έχουμε ξαναδεί σε αυτή τη χώρα», λέει.

«Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της χώρας επιθυμούν τη θανατική ποινή, παρόλο που αυτή μειώνεται, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αν θέλετε τη θανατική ποινή, τότε θα σας δείξουμε πώς εφαρμόζεται σε αυτή τη χώρα. Και οι άνθρωποι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ακριβώς τι συμβαίνει με έναν τρόπο που πολλοί αγνοούν».

Οι χώρες με τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων πέρυσι ήταν η Κίνα, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Υεμένη και οι ΗΠΑ, με αυτή τη σειρά, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας.

Σημειώνεται πως η τελευταία στρατιωτική εκτέλεση στη χώρα πραγματοποιήθηκε το 1961, όταν ένας στρατιώτης του Αμερικανικού Στρατού απαγχονίστηκε αφού καταδικάστηκε για τον βιασμό ενός 11χρονου κοριτσιού από την Αυστρία. Η εκτέλεση εγκρίθηκε από τον τότε πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και έλαβε χώρα παρά το γεγονός ότι η οικογένεια του θύματος ζήτησε από τον διάδοχό του, Τζον Φ. Κένεντι, χάρη.