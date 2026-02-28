Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Για τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν θα προσπαθήσει να αμυνθεί απέναντι στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μίλησαν στη διαδικτυακή τηλεόραση του Zougla.gr, o Πρέσβης (ε.τ.) Γιώργος Αϋφαντής και ο καθηγητής Γεωστρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων, Γιώργος Φίλης.

Όπως εκτίμησαν και οι δύο, «οι Ιρανοί έχουν στόχο να αντέξουν όσο μπορούν σε αυτές τις επιθέσεις, ενώ παράλληλα θα προσπαθήσουν να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος».

Ο Γιώργος Αϋφαντής υποστήριξε πως η Τεχεράνη δεν είναι εύκολο να πέσει και πως η κατάσταση πολέμου περισσότερο ενώνει του Πέρσες, παρά τους διχάζει. Παράλληλα έκανε σαφές πως οι Ιρανοί περιμένουν τους Αμερικανούς εντός του πεδίου, που εάν τον κάνουν θα είναι το μεγαλύτερο λάθος τους στρατιωτικά.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Φίλης επεσήμανε πως οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις λόγω αυτού του πολέμου είναι κάτι που η Τεχεράνη ποντάρει, όπως επίσης ποντάρει και στις αντιδράσεις άλλων χωρών. Επιπλέον, τόνισε ότι βρισκόμαστε λίγο πριν την περιφερειακή κλιμάκωση, κάτι που επίσης θα ήθελε το Ιράν, με την Κίνα να παρακολουθεί με ανησυχία.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως και οι δύο, εκτίμησαν πως δεν είναι απίθανο να δούμε και εμπλοκή άλλων δυνάμεων στην κλιμάκωση αυτή, εφόσον το Ιράν αντέξει τα χτυπήματα.

