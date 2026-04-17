Στη Βαρκελώνη συγκεντρώνονται προοδευτικές δυνάμεις από όλον τον κόσμο για τη συνάντηση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης (Global Progressive Mobilization – GPM), η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο (17-18 Απριλίου). Ηγέτες της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, με επικεφαλής τον σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ και τον αριστερό πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναλαμβάνουν δράση εναντίον της ακροδεξιάς, προκειμένου να υπερασπιστούν τη Δημοκρατία και το Δίκαιο.

«Καμπανάκι αφύπνισης»

Το Παγκόσμιο αυτό Κίνημα, είναι ένα «καμπανάκι αφύπνισης» που πρώτη φορά χτύπησαν οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές, ύστερα από την ακροδεξιά άνοδο στις ευρωεκλογές του 2024. Η λεγόμενη «Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση» που ξεκινά σήμερα έχει στόχο να κινητοποιήσει υποστηρικτές των αριστερών ιδεών, καταλήγοντας σε μια κοινή διακήρυξη δράσεων από την υπεράσπιση της δημοκρατίας έως την πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί μια δεύτερη συνάντηση, με τίτλο «Υπερασπίζοντας τη Δημοκρατία», η οποία διοργανώνεται από την ισπανική κυβέρνηση και αποτελεί την τέταρτη έκδοση μιας Συνόδου που ξεκίνησαν ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λούλα και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Σάντσεθ το 2024.

«Ώρα για ένωση των προοδευτικών κομμάτων και κυβερνήσεων»

Σημειώνεται ότι και οι δύο ηγέτες είναι έντονοι επικριτές της κυβέρνησης Τραμπ, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να έχει γίνει η κυρίαρχη αντιπολεμική φιγούρα στην Ευρώπη, ενώ και οι δυο αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις από την άκρα δεξιά εν όψει επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, ο οποίος έχει επίσης συγκρουστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα παραστεί, όπως και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, στην πρώτη επίσκεψη Μεξικανού προέδρου στην Ισπανία από το 2018, έπειτα από χρόνια εντάσεων σχετικά με την κληρονομιά της ισπανικής αποικιοκρατίας.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό τα προοδευτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις να ενωθούν για να μεταφέρουν στο κοινό, ειδικά στην Ισπανία, ότι ανήκουμε σε κάτι που ξεπερνά την εσωτερική πολιτική», δήλωσε ο Σάντσεθ σχετικά με τις συναντήσεις, μιλώντας στο Πεκίνο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κίνα, όπου μαζί με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκαν για στενότερους δεσμούς.

«Υπάρχει εναλλακτική»

Στην άλλη εκδήλωση, 3.000 άτομα -μεταξύ των οποίων νυν και πρώην αρχηγοί κρατών, περίπου 400 δήμαρχοι, συνδικάτα, ακτιβιστές και πολιτικά κόμματα- θα συγκεντρωθούν για δύο ημέρες σε μια διοργάνωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας. Ο Σάντσεθ και ο Λούλα θα κλείσουν την εκδήλωση, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Ριζοσπαστικές δυνάμεις δρουν στις χώρες μας για να ενισχύσουν τα ακροδεξιά κινήματα… πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει μια εναλλακτική», δήλωσε ο Τζάκομο Φιλιμπέκ, γενικός γραμματέας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, το οποίο περιλαμβάνει 33 κόμματα σε όλη την Ευρώπη.

Ελληνική συμμετοχή

Στη Βαρκελώνη βρίσκεται ήδη και ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη και αντιπροσωπεία του κόμματος, για την εναρκτήρια συνάντηση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης (Global Progressive Mobilization – GPM).

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, στο περιθώριο των εργασιών ο κ. Παπανδρέου θα έχει σειρά επαφών με πολιτικούς ηγέτες, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου, με στόχο την προώθηση πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της δημοκρατίας, τη δίκαιη πράσινη μετάβαση και την ανανέωση της πολυμερούς συνεργασίας.

Όπως αναφέρεται, «η πρωτοβουλία της GPM συνιστά ένα σημαντικό και ιστορικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Για πρώτη φορά, ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, κοινωνικών και πνευματικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου συναντάται με στόχο τη διαμόρφωση κοινών απαντήσεων στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής: την κλιματική κρίση, τις αυξανόμενες ανισότητες, την κρίση της δημοκρατίας και την ανάγκη για ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο».

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η παρουσία του κ. Παπανδρέου στη Βαρκελώνη «εντάσσεται σε μια μακρά και συνεπή πορεία πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων διεθνώς». «Από τις διεθνείς διασκέψεις και τις πρωτοβουλίες διαλόγου που ανέλαβε ως Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών, έως τη δημιουργία και τη διαρκή εξέλιξη του Συμποσίου της Σύμης, τον αγώνα για τη δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και ιδίως κατά τη 16ετή θητεία του ως Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ο Γιώργος Παπανδρέου έχει διαχρονικά επιδιώξει τη γεφύρωση διαφορών, την ενίσχυση του διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών προοδευτικών στρατηγικών απέναντι σε παγκόσμιες προκλήσεις», σημειώνεται.

Ακόμη αναφέρεται ότι η σημερινή συνάντηση στη Βαρκελώνη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό και ότι «δεν αποτελεί απλώς μια νέα πρωτοβουλία, αλλά τη συνέχεια μιας διαρκούς προσπάθειας για τη συγκρότηση ενός ισχυρού, συνεκτικού και αποτελεσματικού προοδευτικού μετώπου σε διεθνές επίπεδο».

«Η Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα, δυναμική σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων παγκοσμίως, με στόχο την εδραίωση μιας διεθνούς τάξης όπου θα υπερισχύει το δίκαιο των λαών και όχι η επιβολή ισχυρών συμφερόντων και ολιγαρχικών δυνάμεων. Η σημερινή συνάντηση αποδεικνύει ότι η πορεία αυτή δεν είναι απλώς αναγκαία, αλλά και εφικτή», τονίζεται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters, rosa,