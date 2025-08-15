Ένα διαφορετικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα διεξάγεται στην Κίνα με εικόνες και βίντεο που σίγουρα ξενίζουν. Πρόκειται για τους πρώτους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ που άρχισαν στο Πεκίνο, με «συμμετέχοντες» από 16 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας.

Οι αθλητές – ρομπότ προσπαθούν να διαγωνιστούν σε μια σειρά από αγωνίσματα, όπως στίβος, ποδόσφαιρο, χορός και πολεμικές τέχνες.

Δεν λείπουν, μάλιστα και τα … παράπλευρα γκαλά μόδας με ρομπότ ή το κονσέρτο για πιάνο.