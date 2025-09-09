Ο στόλος για τη Γάζα ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι πλοίο του «επλήγη», πιθανόν από drone, ανοικτά της Τύνιδας, κάτι που διέψευσαν οι τυνησιακές αρχές, λέγοντας πως δεν εντόπισαν «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή.

Το σκάφος Familia Madeira, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, «χτυπήθηκε, κατά τα φαινόμενα από drone, στα τυνησιακά ύδατα», ανέφερε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Telegram και Instagram, διαβεβαιώνοντας ότι έξι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Ο στόλος αυτός, με ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια, ελπίζεται από τους οργανωτές πως θα φθάσει στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Μοιράστηκε μέσω Instagram πλάνα από κάμερες επιτήρησης του πλοίου, στα οποία ακούγεται αρχικά βόμβος, κατόπιν διακρίνεται ακτιβιστής να υψώνει το βλέμμα, κατόπιν να υποχωρεί, προτού ακουστεί έκρηξη και λάμψη φωτίσει το σημείο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη πολύ γρήγορα στο Σίντι Μπου Σαΐντ, κοντά στην Τύνιδα, είδε το σκάφος αυτό, πλαισιωμένο από άλλα, όμως δεν διακρινόταν φωτιά πουθενά πλέον.

Εκατοντάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στο λιμάνι της Σίντι Μπου Σαΐντ φωνάζοντας «λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Το λιμάνι αυτό δεν απέχει πολύ από το προεδρικό παλάτι της Καρχηδόνας.

Ο στόλος αναφέρθηκε σε υλικές ζημιές και κατήγγειλε τις «επιθέσεις» με σκοπό να «εκτροχιαστεί η αποστολή».

Όμως η τυνησιακή εθνική φρουρά αντέτεινε ότι δεν εντοπίστηκε «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωσίβια», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς της Τυνησίας.

Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο περί παρουσίας drone είναι «ανυπόστατες», επέμεινε η εθνική φρουρά σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποίησε μέσω Facebook, κάνοντας την εκτίμηση πως η φωτιά μπορεί να οφειλόταν σε αποτσίγαρο.

Ο κ. Τζεμπάμπλι αρχικά είχε αναφέρει πως το πλοίο βρισκόταν 50 μίλια από το λιμάνι της Σίντι Μπου Σαΐντ.

Ο βραζιλιάνος ακτιβιστής Τσιάγκου Άβιλα μοιράστηκε μέσω Instagram βίντεο με συναγωνιστή του που λέει ότι είδε drone.

«Ήταν 100% drone, το οποίο έκανε ρίψη εκρηκτικού μηχανισμού», ανέφερε ο δεύτερος ακτιβιστής, ο Μιγκέλ.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η οποία ζει στην Τυνησία και μετέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Σίντι Μπου Σαΐντ, μοιράστηκε μέσω X βίντεο από κάμερα επιτήρησης του πλοίου.

Και πρόσθεσε: «1. Ήχος που το πλήρωμα αντιλαμβάνεται από drone. 2. Το πλήρωμα σημαίνει συναγερμό και καλεί σε βοήθεια. 3. Έκρηξη. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας».

Το Γαλλικό Πρακτορείο ζήτησε σχόλιο από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Η Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να αποτελεί θέατρο καταστροφικού πολέμου για σχεδόν δυο χρόνια, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023..

Τον περασμένο μήνα τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν σε κατάσταση λιμού τομείς του θυλάκου προειδοποιώντας πως 500.000 είναι αντιμέτωποι με «καταστροφική» κατάσταση.

Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, παραμένει ελλιμενισμένος στην Τυνησία.

Ελπίζει να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας για να διανείμει βοήθεια, έπειτα από δυο προσπάθειες που εμποδίστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Ο απόπλους των σκαφών που βρίσκονται στην Τυνησία αναμένεται να γίνει αύριο.

Αναβλήθηκε εξαιτίας των μετεωρολογικών συνθηκών και της καθυστέρησης των πλοίων που αναχώρησαν από τη Βαρκελόνη για να συναντηθούν με αυτά στα τυνησιακά χωρικά ύδατα ώστε να πλεύσουν μαζί προς τη Γάζα.