Οι κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών και άλλων χωρών έθεσαν την Τετάρτη (21/10) εκτός λειτουργίας τους ιστοτόπους τους, λόγω των κενών ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP και για να επιτρέψουν την εφαρμογή ενημερώσεων ασφαλείας.

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής της Γερμανίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι απενεργοποίησε προσωρινά πολλές ιστοσελίδες, αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο συμβάν, διαβεβαίωσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου ανέφερε επίσης ότι το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της χώρας δεν έχει καταγράψει επιθέσεις σε βελγικούς ιστοτόπους, όμως κατέβασε ιστοσελίδες καθώς υπήρξαν αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτά τα κενά ασφαλείας.

Η κυβέρνηση της Τσεχίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι κατέβασε την επίσημη ιστοσελίδα της ώστε να την επικαιροποιήσει εισάγοντας τις ενημερώσεις ασφαλείας που εισηγήθηκαν οι δημιουργοί της PHP.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, κάλεσε τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων να ελέγξουν αν χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και να κατεβάσουν τις ενημερώσεις ασφαλείας αμέσως. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το προσωρινό κλείσιμο του ιστοτόπου είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο για να περιοριστεί ο κίνδυνος, ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο Λευκός Οίκος εξάλλου, που ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε ενημερωθεί για το κενό ασφαλείας από τις 16 Οκτωβρίου, ανέφερε ότι εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις στα κυβερνητικά συστήματα και στις κρίσιμες υποδομές και συνεργάζεται με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τα κορυφαία εργαστήρια πληροφορικής για να επιταχυνθεί η εφαρμογή των ενημερώσεων ασφαλείας.