Τμήματα της βορειοδυτικής Ευρώπης προσπαθούν σήμερα να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της τελευταίας από μια σειρά καταιγίδων του Ατλαντικού, οι οποίες προκάλεσαν βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, την ώρα που η βόρεια Σκανδιναβία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Στη βόρεια Γαλλία, τα συνεργεία διάσωσης βοήθησαν κατοίκους να απομακρυνθούν από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους στην πόλη Αρκ στο Πα ντε Καλέ, μια περιοχή που πλημμύρισε για δεύτερη φορά τους τελευταίους δύο μήνες, έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Άλλα 20-40 χιλιοστόμετρα βροχής αναμένονται τις επόμενες ώρες και οι αρχές σήμαναν κόκκινο συναγερμό, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ο ποταμός Αά θα υπερχειλίσει.

«Την πρώτη φορά, σκέφτεσαι είναι κακοτυχία, όμως τη δεύτερη φορά, αρχίζει να πλήττει το ηθικό και το πορτοφόλι σου», δήλωσε ο κάτοικος της Αρκ Αντονί Ρισεβέν, καθώς τον απομάκρυναν από το σπίτι του. «Αρχίζεις να διερωτάσαι για το μέλλον».

Την ίδια ώρα, ένα φέριμποτ από τη Νορβηγία με προορισμό τη Δανία και με περίπου 900 επιβάτες, δεν κατάφερε να δέσει στην Κοπεγχάγη, εξαιτίας της καταιγίδας και ανέμενε να καταλαγιάσουν οι ισχυροί άνεμοι, αν και αυτό ενδεχομένως δεν θα συμβεί πριν από αύριο το πρωί, ανέφερε η ναυτιλιακή εταιρεία DFDS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στη Νορβηγία, στην πόλη Κρίστιανσαντ, στο νότιο τμήμα της χώρας, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν τα σχολεία και ακύρωσαν τα δρομολόγια όλων των δημοσίων λεωφορείων, εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων.

Η ίδια καταιγίδα, που έχει ονομαστεί Χενκ, στην άλλη πλευρά της Βόρειας Θάλασσας, προκάλεσε θύελλες και ισχυρές βροχοπτώσεις σε τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας την Τρίτη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προβλήματα στις μετακινήσεις και να κλείσουν κεντρικοί δρόμοι εξαιτίας των πλημμυρών.

Δέντρα έπεσαν σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας μοτοσυκλετιστής στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Επιπλέον, μια 59χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην επαρχία της Ανατολικής Φλάνδρας του Βελγίου χθες, αφότου την χτύπησε ένας φράκτης εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης στη χώρα, δήλωσε η τοπική κυβερνήτης Καρίνα Βαν Κάουτερ, σε μια ανακοίνωση σήμερα.

Στη Λαπωνία, στη βόρεια Φινλανδία, μια γυναίκα που αγνοείτο από χθες, ενώ έκανε σκι εν μέσω χιονοθύελλας, βρέθηκε αργότερα νεκρή έχοντας παρασυρθεί από μια χιονοστιβάδα. Οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα για τον εντοπισμό του παιδιού της, έγινε γνωστό από τη φινλανδική αστυνομία.

Η Σουηδία κατέγραψε σήμερα τη χαμηλότερη θερμοκρασία εδώ και 25 χρόνια για τον μήνα Ιανουάριο στην επικράτειά της, ήτοι μείον 43,6 βαθμούς Κελσίου στο βορειότερο τμήμα της.

I was just about to complain about how freezing cold it is here on the West Coast in Sweden, but then I heard Northern Sweden is fighting – 49 °Celsius and many are still without power! How horrible for all people and animals.

It’s the coldest winter in Sweden in 25 years. ❄️❄️ pic.twitter.com/VH3tTreDoE

— Ellen Louise Lloyd 🌹 (@EllenLloydAP) January 3, 2024