Ένα ακόμη περίεργο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την προεκλογική εκστρατεία του στο Λος Άντζελες, το βράδυ του Σαββάτου 15 Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα προς το τέλος της εκδήλωσης ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται ότι «πάγωσε» για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πάνω στη σκηνή με το βλέμμα του να παραμένει καρφωμένο στο κενό πριν τον αποσύρει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η αμήχανη στιγμή για το πρόεδρο των ΗΠΑ έλαβε χώρα αφού ο ίδιος και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα κάθισαν για μια 45λεπτη συνέντευξη με τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.

That’s a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Biden’s reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Biden’s hand to lead him offstage following 40-minute… pic.twitter.com/xbE2jf3jdz

— Chris Gardner (@chrissgardner) June 16, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ