Μικρά παιδιά από την Ουγκάντα χόρεψαν το «Αν είσαι ένα αστέρι» του Νίκου Βέρτη με φόντο την ελληνική σημαία. Η ελληνική μουσική «ταξιδεύει» χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και ενώνει ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών.

Βίντεο από το χορευτικό των παιδιών στους ήχους του «Αν είσαι ένα αστέρι»:

Με πλατύ χαμόγελο στα χείλη και πολλή ενέργεια αγόρια και κορίτσια φαίνεται πως απολαμβάνουν την ελληνική μουσική. Το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.