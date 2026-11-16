Ένα παιδί μπορεί να μην έστειλε ποτέ προσωπική φωτογραφία σε κανέναν. Κι όμως, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με μια εικόνα που το εμφανίζει γυμνό και με κάποιον που ζητά χρήματα για να μην τη δημοσιεύσει. Σε άλλες περιπτώσεις, το αντάλλαγμα που απαιτεί ο εκβιαστής είναι νέες εικόνες από το ίδιο το παιδί. Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει σε κάποιον να κατασκευάσει το υλικό πάνω στο οποίο στηρίζεται η απειλή.

Το 2023 οι εταιρείες τεχνολογίας υπέβαλαν περίπου 4.700 αναφορές που συνέδεαν την τεχνητή νοημοσύνη με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το 2025 οι αναφορές ξεπέρασαν τις 400.000, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Childlight, με έδρα το Εδιμβούργο, την οποία παρουσιάζει ο Guardian. Πρόκειται για αύξηση άνω του 8.400% μέσα σε δύο χρόνια.

Τι μετρούν οι 400.000 αναφορές

Οι ερευνητές εξέτασαν τις αναφορές που έστειλαν οι εταιρείες στο αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά. Σε αυτές περιλαμβάνονται και περιπτώσεις ψηφιακά παραποιημένων εικόνων, στις οποίες εφαρμογές εμφανίζουν ένα παιδί γυμνό. Ο αριθμός αφορά τις αναφορές των εταιρειών και δεν δείχνει πόσα διαφορετικά παιδιά έχουν πέσει θύματα.

Η Ντέμπι Φράι, επικεφαλής του Τομέα Δεδομένων του Childlight, επισημαίνει ότι ένα μέρος της αύξησης ενδέχεται να οφείλεται στο ότι οι πλατφόρμες εντοπίζουν και αναφέρουν περισσότερο υλικό από ό,τι παλαιότερα. Αυτό που επείγει, κατά την ίδια, είναι οι εταιρείες να αποσύρουν γρήγορα τις εικόνες και οι κυβερνήσεις να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση παιδιών, ώστε να μπορούν να παρέμβουν νωρίτερα.

Σε έξι μήνες εντοπίστηκαν περισσότερες εικόνες από ό,τι σε ολόκληρο το 2025

Μια δεύτερη έρευνα, αυτή τη φορά από το βρετανικό Internet Watch Foundation, αποτυπώνει την έκταση του προβλήματος με διαφορετικό τρόπο: οι αναλυτές του οργανισμού εξέτασαν τις ίδιες τις εικόνες. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 εντόπισαν 6.310 φωτορεαλιστικές εικόνες, δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, που πληρούσαν τα νομικά κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ήταν περίπου 40% περισσότερες από όσες είχαν εντοπίσει σε ολόκληρο το 2025, όταν ο αντίστοιχος αριθμός ξεπερνούσε τις 4.500.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μία μόνο πλευρά του προβλήματος. Το Childlight εκτιμά ότι κάθε χρόνο περισσότερα από 300 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως υφίστανται τουλάχιστον μία μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης με τη χρήση της τεχνολογίας. Η εκτίμηση περιλαμβάνει και μορφές κακοποίησης που δεν σχετίζονται με τεχνητά παραγόμενες εικόνες.

Ο Πολ Στάνφιλντ, επικεφαλής του Childlight, εντοπίζει ένα κρίσιμο κενό: ακόμη και όταν φτάνουν στις Αρχές εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές, οι κυβερνήσεις συχνά δεν γνωρίζουν ποια παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο. Το Ινστιτούτο ζητά να συνδυαστούν τα στοιχεία από έρευνες και αστυνομικά αρχεία, ώστε να φαίνεται πού αποτυγχάνουν τα συστήματα προστασίας. Για ένα παιδί που εκβιάζεται, η κρίσιμη παρέμβαση είναι εκείνη που γίνεται όσο η απειλή παραμένει απειλή.