Την πάγια τακτική του «μαστιγίου και του καρότου» ακολούθησε εκ νέου ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ από τη μία πλευρά μίλησε για την ανάγκη διαλόγου, από την άλλη προειδοποίησε ευθέως ότι η Άγκυρα λαμβάνει «διπλωματικά και στρατιωτικά μέτρα» απέναντι σε όσα χαρακτηρίζει ως «μονομερείς πρωτοβουλίες» της Αθήνας.

Το «καρότο» του διαλόγου και οι προειδοποιήσεις

Στην τοποθέτησή του, ο επικεφαλής του τουρκικού υπουργείου Άμυνας επιχείρησε αρχικά να υιοθετήσει έναν μετριοπαθή τόνο, εκφράζοντας την επιθυμία της Άγκυρας για επίλυση των διμερών ζητημάτων μέσω της διπλωματικής οδού: «Στις σχέσεις μας με τη γειτονική Ελλάδα, επιθυμούμε να επιλύσουμε τα υφιστάμενα ζητήματα μέσω του διαλόγου, να ενισχύσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και να μετατρέψουμε το Αιγαίο Πέλαγος σε ζώνη ειρήνης και συνεργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αμέσως μετά, ωστόσο, επανέφερε το γνώριμο αφήγημα περί παραβίασης των τουρκικών συμφερόντων: «Παράλληλα, λαμβάνουμε τα απαραίτητα διπλωματικά και στρατιωτικά μέτρα απέναντι σε μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και σε προσπάθειες αγνόησης των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας μας», δήλωσε.

Ο ισχυρισμός για 45 επιχειρήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Γιασάρ Γκιουλέρ στη δράση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Όπως ισχυρίστηκε ο Τούρκος υπουργός —χωρίς τα στοιχεία αυτά να συνοδεύονται από ανεξάρτητη επιβεβαίωση— η Άγκυρα πραγματοποίησε συνολικά 45 επιχειρήσεις:

25 επιχειρήσεις στο Αιγαίο.

20 επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την τουρκική εκδοχή, οι ενέργειες αυτές περιλάμβαναν αναχαιτίσεις, ελέγχους ταυτοποίησης μέσω ερωτήσεων και προειδοποιήσεις προς σκάφη που, κατά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας, κινούνταν «χωρίς άδεια» σε θαλάσσιες ζώνες που η Τουρκία θεωρεί ότι υπάγονται στη δική της δικαιοδοσία.

Η παρέμβαση Γκιουλέρ επιβεβαιώνει το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει Αθήνα και Άγκυρα ως προς την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, παρά τη διατήρηση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας.