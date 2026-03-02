Ο αριθμός των νεκρών από τις βίαιες διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου στο Πακιστάν, που πυροδοτήθηκαν από τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 40 άτομα, σύμφωνα με σημερινή καταμέτρηση του AFP.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε αρκετές μεγάλες πόλεις του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένου του Καράτσι, στα νότια, όπου ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε διπλωματικά κτήρια των ΗΠΑ.

Η αστυνομία του Καράτσι στο Πακιστάν σκότωσε τουλάχιστον 40 διαδηλωτές που επιτέθηκαν στην αμερικανική πρεσβεία.

Ένας δημοσιογράφος του AFP είδε εκατοντάδες φιλοϊρανούς διαδηλωτές να προσπαθούν να εισέλθουν στο αμερικανικό προξενείο, οδηγώντας σε συγκρούσεις με την αστυνομία.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 70 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της αστυνομίας του Καράτσι, ενώ μια νοσοκομειακή έκθεση που συμβουλεύτηκε το AFP έδειξε ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες.

Στη βόρεια περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν του Πακιστάν, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, δήλωσαν αξιωματούχοι. Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Γκιλγκίτ, δήλωσε ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας διάσωσης, ενώ έξι άλλοι έχασαν τη ζωή τους στη Σκαρντού, δήλωσε σήμερα ένας γιατρός στο AFP .

Οι αρχές επέβαλαν νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Τετάρτη στο Γκιλγκίτ και τη Σκαρντού, όπου ο στρατός έχει αναπτυχθεί στους δρόμους.

Δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν καθώς χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν προειδοποιητικά πυρά και είδαν την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ έκρινε χθες ότι η δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ αποτελούσε «παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.

«Ο λαός του Πακιστάν ενώνεται με τον λαό του Ιράν αυτές τις ώρες οδύνης και εκφράζει τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά του για την μάρτυρα» Αλί Χαμενεΐ, είπε επίσης.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας στο Πακιστάν κάλεσαν τους υπηκόους των χωρών αυτών να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή.

Ο πρωθυπουργός Σαρίφ κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση εν μέσω των βομβαρδισμών που διεξάγονται από το πρωί προχθές Σάββατο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που παρουσίασε ως κυρίως ισραηλινή επιχείρηση.