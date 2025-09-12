Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την επαρχία Παντζάμπ του Πακιστάν, καθώς πλημμύρες σαρώνουν την ανατολική περιοχή της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Άλλοι 150.000 έχουν απομακρυνθεί από την επαρχία Σιντ, δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, Ινάμ Χάιντερ Μάλικ, σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι «ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες».

Οι μουσώνες έχουν σκοτώσει περισσότερους από 900 ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα από τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με ενημέρωση του International Medical Corps την Παρασκευή.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τις πλημμύρες στο Πακιστάν, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν υπερχείλιση των ποταμών. Ωστόσο, οι επικριτές κατηγορούν επίσης την έλλειψη κυβερνητικών επενδύσεων σε μέτρα αντιμετώπισης καταστροφών, όπως καλύτερα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και υποδομές.

Οι πλημμύρες, που έχουν καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών και σπιτιών, είναι καταστροφικές για τους κατοίκους του Πακιστάν, το 40% των οποίων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Πολλές οικογένειες επέλεξαν να μείνουν στα σπίτια τους για να προστατεύσουν την περιουσία τους, παρά τους κινδύνους από τις πλημμύρες, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Οι διασώστες έπρεπε να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να μεταφέρουν με βάρκες τους κατοίκους των χωριών και τα ζώα τους — αλλά και αυτή η μέθοδος συνοδεύεται από δικούς της κινδύνους, καθώς οι μικρές βάρκες αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν ισχυρά ρεύματα.

Εννέα άνθρωποι πέθαναν την Τρίτη 9/9, όταν μια διασωστική βάρκα που μετέφερε πλημμυροπαθείς ανετράπη στον ποταμό Ίνδους. Λίγες ημέρες νωρίτερα, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοιο περιστατικό στα περίχωρα της πόλης Τζαλαλπούρ Πιρβάλα.

Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει επίσης καταστροφές και στην γειτονική Ινδία, με τουλάχιστον 30 νεκρούς και περισσότερους από 354 χιλιάδες ανθρώπους να έχουν επηρεαστεί.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Πακιστάν αναφέρει ότι έχει παραδώσει τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων κουβερτών, σκηνών και συσκευών καθαρισμού νερού, στις πληγείσες περιοχές του Παντζάμπ.