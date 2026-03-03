Αμερικανοί πεζοναύτες άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών κατά τη διάρκεια εισβολής στο αμερικανικό προξενείο στο Καράτσι το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν τη Δευτέρα 2/3 δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, πρόκειται για μια σπάνια χρήση βίας από πλευράς διπλωματικής αποστολής, γεγονός που θα μπορούσε να κλιμακώσει απότομα την ήδη έντονη αντιαμερικανική οργή στο Πακιστάν, εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τη δολοφονία του ηγέτη του Ιράν.

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή 1/3, όταν διαδηλωτές παραβίασαν τον εξωτερικό τοίχο του αμερικανικού προξενείου, στον απόηχο του θανάτου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε επιδρομές εντός του Ιράν.

Επικαλούμενοι αρχικές πληροφορίες, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν είναι σαφές αν τα πυρά των πεζοναυτών τραυμάτισαν ή σκότωσαν κάποιον. Παράλληλα, δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν αν πυροβολισμοί προήλθαν και από άλλα άτομα που είχαν αναλάβει την προστασία της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας ή μελών της τοπικής αστυνομίας.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι πεζοναύτες συμμετείχαν σε πυρά κατά διαδηλωτών.

Εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης, ο Σουκντέβ Ασαρντάς Χεμνάνι, δήλωσε ότι «προσωπικό ασφαλείας» άνοιξε πυρ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποια δύναμη ανήκε.

Οι καθημερινές επιχειρήσεις ασφαλείας στις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές εκτελούνται συχνά από ιδιώτες εργολάβους και τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. Η εμπλοκή των Πεζοναυτών στο συγκεκριμένο περιστατικό καταδεικνύει το επίπεδο σοβαρότητας με το οποίο το προξενείο αξιολόγησε την απειλή.

Το Πακιστάν φιλοξενεί τη δεύτερη μεγαλύτερη σιιτική κοινότητα παγκοσμίως μετά το Ιράν. Τη Δευτέρα, οι πακιστανικές αρχές επέβαλαν απαγόρευση μεγάλων συγκεντρώσεων σε εθνικό επίπεδο, καθώς οι διαμαρτυρίες για τις επιθέσεις στο Ιράν εξαπλώνονταν, με 26 νεκρούς να έχουν αναφερθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Την Κυριακή, διαδηλωτές φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική! Θάνατος στο Ισραήλ!» έξω από το προξενείο. Δημοσιογράφοι του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς και είδαν δακρυγόνα να εκτοξεύονται στους γύρω δρόμους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν τουλάχιστον έναν διαδηλωτή να πυροβολεί προς το προξενείο, ενώ αιμόφυρτοι διαδηλωτές διακρίνονται να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί.

Αξιωματούχος της αστυνομίας του Καράτσι δήλωσε στο Reuters ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από το εσωτερικό του προξενείου.

Οι Αμερικανοί Πεζοναύτες παρέπεμψαν σχετικά ερωτήματα στον αμερικανικό στρατό, ο οποίος με τη σειρά του τα παρέπεμψε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ηγέτες σιιτικών κοινοτήτων κάλεσαν σε νέες διαδηλώσεις στη Λαχόρη και το Καράτσι, παρά τη γενικευμένη απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πακιστάν εδρεύει στην πρωτεύουσα, Ισλαμαμπάντ, ενώ λειτουργούν ακόμη δύο προξενεία, στην Πεσαβάρ και τη Λαχόρη.

Οι δρόμοι που οδηγούν στο αμερικανικό προξενείο στο Καράτσι αποκλείστηκαν, με ισχυρή αστυνομική παρουσία να αναπτύσσεται στην περιοχή. Ανάλογα μέτρα ασφαλείας ελήφθησαν και γύρω από τις αμερικανικές αποστολές στη Λαχόρη και το Ισλαμαμπάντ.

με πληροφορίες από: Reuters