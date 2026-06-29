Οι δυνάμεις ασφαλείας του Πακιστάν σκότωσαν τουλάχιστον 29 ενόπλους σε χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις κατά μήκος του συνόρου με το Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν σήμερα, ενώ οι Αφγανοί Ταλιμπάν δήλωσαν ότι τουλάχιστον 38 άμαχοι σκοτώθηκαν από τα αεροπορικά πλήγματα.

Η χθεσινή αεροπορική επίθεση ήταν η δεύτερη που εξαπολύει το Πακιστάν εναντίον «στόχων» στο Αφγανιστάν, ιδίως κρησφύγετων που κατ’ αυτό χρησιμοποιούσαν «τρομοκράτες», συμπεριλαμβανομένου του Κινήματος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ ανέφερε σήμερα μέσω X ότι διεξήχθη χερσαία επιχείρηση κατά μήκος των συνόρων και εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τρεις «στόχοι» στις επαρχίες Πάκτια, Πάκτικα και Κουνάρ από τις οποίες σκοτώθηκαν 25 ένοπλοι και καταστράφηκαν “μεγάλες ποσότητες” όπλων και πυρομαχικών.

Άλλοι τέσσερις μαχητές που συνδέονται με την Τζαμάατ ουλ Αχράαρ –μια φατρία των Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP), με έδρα το Αφγανιστάν–σκοτώθηκαν σε χερσαίες επιθέσεις στην περιοχή Μπατζάουρ και στην επαρχία στο βόρειο σύνορό της, την Χιμπέρ Παχτούνκουα.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης Χαμντουλάχ Φιτράτ δήλωσε ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 38 άμαχοι και τραυματίστηκαν 163, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Τα περισσότερα θύματα προήλθαν από τον βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν πακιστανικά μαχητικά με στόχο σπίτι στην επαρχία Πάκτια όπου σκοτώθηκαν 28 άμαχοι και τραυματίστηκαν 158, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και το Αφγανιστάν, όπου επανήλθαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021, ανταλλάσσουν επιθέσεις από τα τέλη της περασμένης χρονιάς. Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε εξτρεμιστές που διαπράττουν επιθέσεις στο έδαφος του Πακιστάν. Οι de facto αφγανικές αρχές απορρίπτουν την κατηγορία.

Ενώ είχε ανακοινωθεί προσωρινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δυο πλευρές, στα τέλη Φεβρουαρίου το Πακιστάν έκανε λόγο για «ανοικτό πόλεμο» και έκτοτε έχει εξαπολύσει σειρά πολύνεκρων αεροπορικών πληγμάτων, βάζοντας μεταξύ άλλων στο στόχαστρο την αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ.