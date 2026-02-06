Δεκαπέντε νεκροί είναι ο απολογισμός της έκρηξης σε σιιτικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, ενώ περισσότεροι από ογδόντα έχουν τραυματισθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πακιστανικής αστυνομίας.

Breaking News update: Death toll in Pakistan Mosque blast has reportedly reached to 30 and over 70 injured. A suicide bomber blew himself at Juma Prayers Friday afternoon at Shia Mosque Tarlai Islamabad. Injured are under treatment in hospitals. pic.twitter.com/8NAQ7gwFfs — Fakhar Ur Rehman (@Fakharrehman01) February 6, 2026



Οι δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα εκτιμούν ότι η έκρηξη οφείλεται σε επίθεση καμικάζι. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του.Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανήσυχοι ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.