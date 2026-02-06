Δεκαπέντε νεκροί είναι ο απολογισμός της έκρηξης σε σιιτικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, ενώ περισσότεροι από ογδόντα έχουν τραυματισθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πακιστανικής αστυνομίας.

 


Οι δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα εκτιμούν ότι η έκρηξη οφείλεται σε επίθεση καμικάζι.  Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του.Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανήσυχοι ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.

