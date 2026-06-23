O πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της Τεχεράνης. Συγκεκριμένα άσκησε έντονη κριτική στη στάση της διεθνούς κοινότητας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι αποδεκτό να εφαρμόζονται «δύο μέτρα και δύο σταθμά» αναφορικά με το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γειτονική του χώρα διαθέτει ακριβώς τα ίδια κυριαρχικά δικαιώματα με οποιοδήποτε άλλο κράτος στον κόσμο να αναπτύσσει και να κατέχει βαλλιστικούς πυραύλους για την άμυνά της. Η δημόσια αυτή στήριξη από το Ισλαμαμπάντ έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι πιέσεις της Δύσης προς το ιρανικό καθεστώς για τα εξοπλιστικά του προγράμματα παραμένουν στο κόκκινο, προσθέτοντας νέα δεδομένα στις γεωπολιτικές ισορροπίες της περιοχής.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Σαρίφ είπε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στους βαλλιστικούς πυραύλους στο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ επειδή το θέμα αυτό ουδέποτε τέθηκε στο τραπέζι των συνομιλιών.