Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Σε μια κρίσιμη έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα προχώρησε το Πακιστάν, ζητώντας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν και να εφαρμόσουν τα όσα συμφωνήθηκαν στο πρόσφατο Μνημόνιο Συνεννόησης. Η τοποθέτηση αυτή του πακιστανικού Υπουργείου Εξωτερικών ήρθε ως άμεση αντίδραση στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κήρυξε τη λήξη της μεταβατικής συμφωνίας με το Ιράν.
Η σημασία της συμφωνίας για την περιοχή
Η διπλωματική ηγεσία του Πακιστάν υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση της σταθερότητας. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η τήρηση των δεσμεύσεων είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού, της συνεννόησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη.
Το παρασκήνιο της κρίσης
Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είχαν καταλήξει σε ένα προσωρινό πλαίσιο 14 σημείων. Στόχος της συγκεκριμένης διευθέτησης ήταν η άμεση παύση των πολεμικών συγκρούσεων και η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, μια συμφωνία που πλέον φαίνεται να βρίσκεται στον «αέρα».