Σε μια κρίσιμη έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα προχώρησε το Πακιστάν, ζητώντας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν και να εφαρμόσουν τα όσα συμφωνήθηκαν στο πρόσφατο Μνημόνιο Συνεννόησης. Η τοποθέτηση αυτή του πακιστανικού Υπουργείου Εξωτερικών ήρθε ως άμεση αντίδραση στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κήρυξε τη λήξη της μεταβατικής συμφωνίας με το Ιράν.

Η σημασία της συμφωνίας για την περιοχή

Η διπλωματική ηγεσία του Πακιστάν υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση της σταθερότητας. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η τήρηση των δεσμεύσεων είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού, της συνεννόησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη.

Το παρασκήνιο της κρίσης

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είχαν καταλήξει σε ένα προσωρινό πλαίσιο 14 σημείων. Στόχος της συγκεκριμένης διευθέτησης ήταν η άμεση παύση των πολεμικών συγκρούσεων και η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, μια συμφωνία που πλέον φαίνεται να βρίσκεται στον «αέρα».