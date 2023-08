Παραστρατιωτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει και φρουρούν ένα χριστιανικό οικισμό στο ανατολικό Πακιστάν όπου μουσουλμανικός όχλος βανδάλισε και πυρπόλησε εκκλησίες και πολλά σπίτια αφού δύο κάτοικοι του οικισμού κατηγορήθηκαν ότι βεβήλωσαν το Κοράνι, έγινε σήμερα γνωστό από την αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, στην Τζανουάλα της βιομηχανικής περιφέρειας Φαϊζαλαμπάντ και συνεχίσθηκε για περισσότερο από 10 ώρες χωρίς να υπάρξει επέμβαση από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί, κατήγγειλαν κάτοικοι και ηγέτες της κοινότητας. Η αστυνομία αρνήθηκε την κατηγορία λέγοντας πως οι δυνάμεις ασφαλείας εμπόδισαν μια επιδείνωση της κατάστασης.

Is IG Punjab asleep? 4th church being burnt in Faislababad today. Christians under attack #Pakistan pic.twitter.com/bxfHRzHDQl

— Sara Taseer (@sarataseer) August 16, 2023