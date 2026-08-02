Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους οκτώ αστυνομικοί, και άλλοι 22 τραυματίστηκαν από επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας στην κοιλάδα Σουάτ του βόρειου Πακιστάν. Ο δράστης επιχείρησε να εισβάλει σε αστυνομικό τμήμα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας σε πολυσύχναστο σημείο της περιοχής, αλλά ακινητοποιήθηκε στην κεντρική πύλη από τις αστυνομικές δυνάμεις, όπως επιβεβαίωσε ο Αναπληρωτής Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας, Φιντά Χουσεΐν. Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί και η σορός που πιθανολογείται ότι ανήκει στον βομβιστή.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκβα, μια περιοχή όπου οι πακιστανικές αρχές διεξάγουν συνεχείς επιχειρήσεις κατά των Πακιστανών Ταλιμπάν (TTP). Παρότι καμία οργάνωση δεν ανέλαβε αμέσως την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επίθεση, οι TTP ανέλαβαν την ευθύνη για μια παράλληλη έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Πεσαβάρ, από την οποία τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί.

Η βία στην περιοχή λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του στρατού, οι επιθέσεις των ανταρτών και οι στρατιωτικές αντεπιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 819 πολίτες και μέλη των σωμάτων ασφαλείας μέσα στο τρέχον έτος.

Η κρίση αυτή επηρεάζει άμεσα και τις διπλωματικές σχέσεις στην περιοχή. Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί τακτικά το Αφγανιστάν ότι επιτρέπει τη διεξαγωγή εχθρικών επιχειρήσεων από το έδαφός του, ισχυρισμό που η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ αρνείται κατηγορηματικά. Η διαμάχη αυτή έχει οδηγήσει σε σοβαρή στρατιωτική εμπλοκή, με το Πακιστάν να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εντός των αφγανικών συνόρων. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τις αφγανικές αρχές, οι τελευταίοι πακιστανικοί βομβαρδισμοί στο ανατολικό Αφγανιστάν τον Ιούνιο είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων αμάχων.