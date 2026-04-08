Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους συμφώνησαν να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός «παντού», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στο πλαίσιο μεσολάβησης του Πακιστάν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί πλέον πάνω από πέντε εβδομάδες.

«Με τη μέγιστη ταπεινότητα, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X, πληκτρολογώντας αυτές τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Ωστόσο, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε λίγο μετά τις 06.00 (ώρα Τελ Αβίβ και Ελλάδος) ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο».

Πρόσθεσε πως υποστηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ με σκοπό να εξασφαλιστεί, όπως το βλέπει, ότι το Ιράν δεν θα εγείρει πλέον «πυρηνική, πυραυλική και τρομοκρατική απειλή για την Αμερική, το Ισραήλ, τους Αραβες γείτονες του Ιράν και για τον κόσμο».

Νωρίτερα, βομβαρδισμός του Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους στην πόλη Σιδώνα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, είχε αποτέλεσμα, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό, να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι στις τάξεις του άμαχου πληθυσμού και να τραυματιστούν (άλλοι) 22», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ