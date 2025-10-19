Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ντόχα, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του εμιράτου, βάζοντας έτσι τέλος στις διασυνοριακές συγκρούσεις των τελευταίων ημερών που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

«Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός και στη συγκρότηση μηχανισμών για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να πραγματοποιήσουν συμπληρωματικές συναντήσεις τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της κατάπαυσης του πυρός και να επιβεβαιώσουν την εφαρμογή της με αξιόπιστο και βιώσιμο τρόπο, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη ασφάλειας και σταθερότητας και στις δύο χώρες», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα του Κράτους του Κατάρ ότι αυτό το σημαντικό βήμα θα συμβάλει στον τερματισμό των εντάσεων στα σύνορα μεταξύ των δύο αδελφικών χωρών και θα αποτελέσει μια σταθερή βάση για τη βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα ύστερα από εκρήξεις στην αφγανική πρωτεύουσα που οι Αρχές των Ταλιμπάν απέδωσαν στο γειτονικό Πακιστάν. Σε αντίποινα, ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο επιχειρήσεις στα σύνορα, στις οποίες το Ισλαμαμπάντ δεσμεύτηκε να δώσει «σθεναρή» απάντηση.

Η αποστολή του ΟΗΕ αρωγής στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι καταμέτρησε 37 αμάχους που έχασαν τη ζωή τους και 425 τραυματίες στην αφγανική πλευρά των συνόρων σε μερικές ημέρες.

Την Παρασκευή, το βράδυ η Καμπούλ κατηγόρησε το γειτονικό της Πακιστάν ότι έσπασε την εκεχειρία, ύστερα από πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 10 αμάχους στην επαρχία Πακτίκα, στο ανατολικό Αφγανιστάν. Πακιστανικές πηγές των δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσαν «αεροπορικά πλήγματα ακριβείας στο αφγανικό έδαφος».

