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Το βορειοδυτικό Πακιστάν βιώνει ώρες ανείπωτου πένθους μετά την κατάρρευση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην Πεσαβάρ, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία ήταν παιδιά ηλικίας έως 13 ετών, καθώς και μία εκπαιδευτικός.
Παράλληλα, περισσότερα από 30 άτομα ανασύρθηκαν τραυματισμένα. Ο εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου, Μοχάμαντ Ασίμ, επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων και ανακοίνωσε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Αγωνιώδεις έρευνες στα χαλάσματα
Το κτήριο βρισκόταν σε μια πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Πεσαβάρ, πρωτεύουσας της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα. Κάτοικοι της περιοχής ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν, ενώ οι ομάδες διάσωσης κατέφθασαν μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, Μπιλάλ Φαϊζί, οι διασώστες απομακρύνουν τα συντρίμμια με εξαιρετική προσοχή, καθώς υπάρχουν αναφορές για μαθητές και προσωπικό που παραμένουν εγκλωβισμένοι.
Την ίδια στιγμή, σκηνές απόγνωσης εκτυλίσσονται έξω από τα ερείπια του σχολείου και το κρατικό νοσοκομείο Lady Reading, με τους γονείς να αναζητούν με αγωνία οποιαδήποτε πληροφορία για την επιβίωση των παιδιών τους.
Σύλληψη του ιδιοκτήτη
Οι τοπικές Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του σχολείου, ξεκινώντας έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της αστυνομίας, Σαΐντ Αχμέντ, το κτήριο παρουσίαζε εμφανείς κατασκευαστικές αδυναμίες.
Το δυστύχημα αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το χρόνιο πρόβλημα της ασφάλειας των υποδομών στο Πακιστάν. Οι συχνές καταρρεύσεις κτηρίων αποδίδονται στην ανεπαρκή εφαρμογή των οικοδομικών προτύπων, στη χρήση ακατάλληλων υλικών και στην εσκεμμένη παράκαμψη των κανόνων ασφαλείας για τη μείωση του κόστους.
Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε μόλις τον περασμένο Ιούλιο στη Λαχόρη, όταν η κατάρρευση οροφής σε εκπαιδευτικό κέντρο υπό κατασκευή οδήγησε στον θάνατο τεσσάρων μαθητών.