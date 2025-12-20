Ο πρώην Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ίμραν Χαν, και η σύζυγός του, Μπούσρα Μπίμπι, καταδικάστηκαν σε 17 χρόνια κάθειρξης, με 10 χρόνια για κατάχρηση εμπιστοσύνης και 7 χρόνια για διαφθορά. Η υπόθεση αφορά δώρα που είχε λάβει το ζευγάρι από τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το 2021. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε ένα σετ κοσμημάτων Bulgari που ο Χαν φέρεται να είχε υποτιμήσει.

 


Η καταδίκη αυτή έρχεται μετά από πολλές δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν εις βάρος του πρώην Πρωθυπουργού, από τότε που η κυβέρνησή του εκδιώχθηκε το 2022. Από το 2023, ο Χαν βρίσκεται στη φυλακή και αρνείται τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες ως πολιτικά υποκινούμενες.

 


Σημειώνεται ότι αυτή η καταδίκη αφορά διαφορετική υπόθεση από εκείνη των πολυτελών ρολογιών που επίσης δόθηκαν στον Ίμραν Χαν από τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, για την οποία ο πρώην Πρωθυπουργός, είχε ήδη καταδικαστεί σε κάθειρξη 14 ετών.

 


Το Κόμμα του Ίμραν Χαν, το Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), αντέδρασε έντονα στην απόφαση, καταγγέλλοντάς την ως προϊόν πολιτικής εκδίκησης και χαρακτηρίζοντας το δικαστήριο «μαριονέτα». Ο εκπρόσωπος του PTI, Σιέντ Ζουλφίχαρ Μπουχαρί, δήλωσε ότι η απόφαση αγνοεί τις θεμελιώδεις Αρχές της Δικαιοσύνης και σκοπό έχει να παρατείνει την παράνομη φυλάκιση του πρώην Πρωθυπουργού.

 


Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του Ίμραν Χαν εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάδειξη των σκληρών συνθηκών κράτησης του πρώην ηγέτη. Ο γιος του, Κασίμ Χαν, δήλωσε σε συνέντευξή του πως ο πατέρας του βρίσκεται σε πλήρη απομόνωση και δεν έχει καμία επαφή με την οικογένεια ή τον προσωπικό του γιατρό.

Όπως ανέφερε, αυτές οι συνθήκες συνιστούν ψυχολογικά βασανιστήρια. Η Πακιστανική Κυβέρνηση έχει επανειλημμένα απορρίψει τις καταγγελίες, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της υπόθεσης.

