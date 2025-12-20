Ο πρώην Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ίμραν Χαν, και η σύζυγός του, Μπούσρα Μπίμπι, καταδικάστηκαν σε 17 χρόνια κάθειρξης, με 10 χρόνια για κατάχρηση εμπιστοσύνης και 7 χρόνια για διαφθορά. Η υπόθεση αφορά δώρα που είχε λάβει το ζευγάρι από τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το 2021. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε ένα σετ κοσμημάτων Bulgari που ο Χαν φέρεται να είχε υποτιμήσει.

Imran Khan and wife Bushra Bibi sentenced to 17 years jail each in corruption case Former MEA Secy @VivekKatju says it will be difficult for Asim Munir to finish off Imran Khan. Listen in why he aid so.@GauravCSawant pic.twitter.com/TO3blaDmfh — IndiaToday (@IndiaToday) December 20, 2025



Η καταδίκη αυτή έρχεται μετά από πολλές δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν εις βάρος του πρώην Πρωθυπουργού, από τότε που η κυβέρνησή του εκδιώχθηκε το 2022. Από το 2023, ο Χαν βρίσκεται στη φυλακή και αρνείται τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες ως πολιτικά υποκινούμενες.

Barrister Aqeel analyzes the verdict: PTI founder Imran Khan and Bushra Bibi sentenced to 17 years combined—10 years under Section 409 PPC and 7 years under Section 5 of the Prevention of Corruption Act. #SamaaTV pic.twitter.com/KzGEMcXT1l — SAMAA TV (@SAMAATV) December 20, 2025



Σημειώνεται ότι αυτή η καταδίκη αφορά διαφορετική υπόθεση από εκείνη των πολυτελών ρολογιών που επίσης δόθηκαν στον Ίμραν Χαν από τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, για την οποία ο πρώην Πρωθυπουργός, είχε ήδη καταδικαστεί σε κάθειρξη 14 ετών.



Το Κόμμα του Ίμραν Χαν, το Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), αντέδρασε έντονα στην απόφαση, καταγγέλλοντάς την ως προϊόν πολιτικής εκδίκησης και χαρακτηρίζοντας το δικαστήριο «μαριονέτα». Ο εκπρόσωπος του PTI, Σιέντ Ζουλφίχαρ Μπουχαρί, δήλωσε ότι η απόφαση αγνοεί τις θεμελιώδεις Αρχές της Δικαιοσύνης και σκοπό έχει να παρατείνει την παράνομη φυλάκιση του πρώην Πρωθυπουργού.

Imran Khan, known as “𝐙𝐞𝐡𝐧𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐞𝐳” has been sentenced to 17 years in prison in the Toshakhana-2 case. This is how his bot army will defend him now 👇 pic.twitter.com/oSuwoMtmNh — Zardan Sangzi (@ZardanSi) December 20, 2025



Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του Ίμραν Χαν εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάδειξη των σκληρών συνθηκών κράτησης του πρώην ηγέτη. Ο γιος του, Κασίμ Χαν, δήλωσε σε συνέντευξή του πως ο πατέρας του βρίσκεται σε πλήρη απομόνωση και δεν έχει καμία επαφή με την οικογένεια ή τον προσωπικό του γιατρό.

Όπως ανέφερε, αυτές οι συνθήκες συνιστούν ψυχολογικά βασανιστήρια. Η Πακιστανική Κυβέρνηση έχει επανειλημμένα απορρίψει τις καταγγελίες, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της υπόθεσης.