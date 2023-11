Το νέφος που έχει προκληθεί από την ατμοσφαιρική ρύπανση ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν αυτή την εβδομάδα τα σχολεία και τις υπαίθριες αγορές στην πολυπληθέστερη επαρχία του Πακιστάν, στα ανατολικά της χώρας, η οποία έχει αναδειχθεί, σε μια από τις χειρότερες παγκοσμίως πόλεις αναφορικά με την επικίνδυνη ποιότητα του αέρα.

«Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κλείσει τις υπαίθριες αγορές για τέσσερις ημέρες, από τις 9 ως τις 12 Νοεμβρίου, στις μεγάλες πόλεις της Παντζάμπ εξαιτίας του νέφους, κατόπιν σύστασης του υπουργείου Υγείας», είπε ο Αμίρ Μιρ, ο υπουργός Πληροφοριών της Παντζάμπ, όπου κατοικούν περισσότεροι από 110 εκατομμύρια άνθρωποι.

Σχολεία, γραφεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις-εκτός από τις απαραίτητες υπηρεσίες όπως τα φαρμακεία, τα νοσοκομεία και τα δικαστήρια-θα κλείσουν όλα ώστε να περιοριστούν οι κινήσεις των κατοίκων σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με μια οδηγία της επαρχιακής κυβέρνησης.

Στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Λαχόρη, η ποιότητα του αέρα την Τετάρτη (8/11) ήταν η χειρότερη παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ελβετικό όμιλο IQAir, με τις τιμες δείκτη ποιότητας του αέρα που βρίσκεται στην κατηγορία “επικίνδυνος” στο 432.

The pollution in eastern Pakistan has forced businesses and schools to close pic.twitter.com/J1Le3c9lO1

— INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) November 8, 2023