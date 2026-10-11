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Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, «καταδίκασε σθεναρά» την επίθεση η οποία αποδόθηκε χθες Σάββατο (10/10) στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 309, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των αρχών.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ

«Επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών ζωτικής σημασίας είναι εντελώς απαράδεκτες κι εγείρουν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια», τόνισε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

«Οι βίαιες ενέργειες αυτής της φύσης, που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, πρέπει να σταματήσουν αμέσως», πρόσθεσε. Εξέφρασε ακόμη «την ακλόνητη δέσμευση του Πακιστάν» στην υπεράσπιση «της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας».

Το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν τον Αύγουστο με τη Σαουδική Αραβία στη Μέκκα –μια από τις ιερότερες πόλεις για τους μουσουλμάνους– συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα.

Στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στον πόλεμο στην Υεμένη, κατηγόρησε την Ανσαραλά για την επίθεση, καταγγέλλοντας «έγκλημα πολέμου» κι επιφυλασσόμενη να ανταποδώσει «με αποφασιστικότητα».

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