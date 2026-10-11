Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, «καταδίκασε σθεναρά» την επίθεση η οποία αποδόθηκε χθες Σάββατο (10/10) στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 309, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των αρχών.

«Επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών ζωτικής σημασίας είναι εντελώς απαράδεκτες κι εγείρουν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια», τόνισε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

أدين بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ونتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وندعو الله بالشفاء العاجل والتام للمصابين. إن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الإقليميين. ويجب أن تتوقف فورا هذه الأعمال العنيفة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. تقف باكستان بثبات وتضامن راسخ إلى جانب المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها الشقيق. وانطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك لمكة المكرمة، وروابط الأخوة الراسخة التي تجمع بلدينا، نؤكد مجددا التزامنا الثابت بسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 11, 2026

«Οι βίαιες ενέργειες αυτής της φύσης, που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, πρέπει να σταματήσουν αμέσως», πρόσθεσε. Εξέφρασε ακόμη «την ακλόνητη δέσμευση του Πακιστάν» στην υπεράσπιση «της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας».

Το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν τον Αύγουστο με τη Σαουδική Αραβία στη Μέκκα –μια από τις ιερότερες πόλεις για τους μουσουλμάνους– συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα.

Στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στον πόλεμο στην Υεμένη, κατηγόρησε την Ανσαραλά για την επίθεση, καταγγέλλοντας «έγκλημα πολέμου» κι επιφυλασσόμενη να ανταποδώσει «με αποφασιστικότητα».