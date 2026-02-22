Το Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε «επτά στρατόπεδα τρομοκρατών» στη μεθόριο με το Αφγανιστάν, σε αντίποινα για επιθέσεις αυτοκτονίας στο έδαφός του από ένοπλες ομάδες που φέρονται να έχουν την υποστήριξη της Καμπούλ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν «εξαπέλυσαν στοχευμένες επιθέσεις, βάσει πληροφοριών, σε επτά στρατόπεδα και κρησφύγετα τρομοκρατών», αναφέρει η ανακοίνωση της πακιστανικής κυβέρνησης, επικαλούμενη τρεις επιθέσεις από την αρχή του Ραμαζανιού.

Σύμμαχοι επί σειρά ετών, οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε σποραδικές διασυνοριακές συγκρούσεις αφότου οι Ταλιμπάν ανέκτησαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021. Το Πακιστάν κατηγορεί τη γειτονική χώρα ότι υποθάλπει ένοπλες ομάδες που εξαπολύουν επιθέσεις στο έδαφός του, κάτι που αρνείται η αφγανική κυβέρνηση.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP