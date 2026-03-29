Στο Ισλαμαμπάντ ενδέχεται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ.

Συγκεκριμένα κατά την ενημέρωση Υπουργών και εκπροσώπων, ο Νταρ ανέφερε ότι εξετάζονται τρόποι για την άμεση και μόνιμη λήξη του πολέμου στην περιοχή και ότι η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται και από την Κίνα.

Ο Πακιστανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι η χώρα του εκφράζει ικανοποίηση για την εμπιστοσύνη που του δείχνουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και το Ιράν στη διαμεσολάβηση των συνομιλιών.