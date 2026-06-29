Η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε χθες Κυριακή χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς εναντίον «στόχων» στο Αφγανιστάν, ιδίως κρησφύγετων που κατ’ αυτήν χρησιμοποιούσαν «τρομοκράτες», συμπεριλαμβανομένου του Κινήματος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ), σκοτώνοντας 29 εξ αυτών.

Ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ότι διεξήχθη χερσαία επιχείρηση κατά μήκος των συνόρων και εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τρεις «στόχοι» στις επαρχίες Πάκτια, Πάκτικα και Κουνάρ.

In the aftermath of recent multiple terrorist incidents inside Pakistan against the innocent people of Khyber Pakthunkhwa, Balochistan and Pakistan Rangers (Sindh) Camp, Karachi, a well planned intelligence based ground operation was carried out by security forces along… pic.twitter.com/bIcbXOpWxW — Attaullah Tarar (@TararAttaullah) June 28, 2026

Έκανε λόγο για επιχειρήσεις σε αντίποινα για πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες στην πακιστανική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης επίθεσης στο Καράτσι στην οποία σκοτώθηκαν τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Δεν έχει υπάρξει ως τώρα επίσημη αντίδραση από την de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν.

Το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο Tolo News έκανε λόγο για τουλάχιστον 35 νεκρούς, που κατ’ αυτό ήταν «όλοι» άμαχοι, και άλλους 40 τραυματίες μόνο σε μια από τις επαρχίες που βομβαρδίστηκαν, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο της αστυνομίας στην Πάκτια.

The spokesperson of Paktia Police Command, Munib Zadran, confirmed to TOLOnews that more than 35 people were martyred and over 40 others were injured in strikes by Pakistan’s military regime in Samkani District of the province. According to Zadran, the strikes targeted the home… pic.twitter.com/KaRjoKkfWW — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) June 28, 2026

Το Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και το Αφγανιστάν, όπου επανήλθαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021, ανταλλάσσουν επιθέσεις από τα τέλη της περασμένης χρονιάς. Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε εξτρεμιστές που διαπράττουν επιθέσεις στο έδαφος του Πακιστάν. Οι de facto αφγανικές αρχές απορρίπτουν την κατηγορία.

Ενώ είχε ανακοινωθεί προσωρινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο πλευρές, στα τέλη Φεβρουαρίου το Πακιστάν έκανε λόγο για «ανοικτό πόλεμο» και έκτοτε έχει εξαπολύσει σειρά πολύνεκρων αεροπορικών πληγμάτων, βάζοντας μεταξύ άλλων στο στόχαστρο την αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ.