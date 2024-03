Ο πρώην πρόεδρος του Πακιστάν, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, σύζυγος της εκλιπούσας Μπεναζίρ Μπούτο, εξελέγη σήμερα Σάββατο (9/3) πρόεδρος του Πακιστάν, επιστρέφοντας σε μια θέση, κυρίως τιμητική, την οποία κατείχε το διάστημα μεταξύ 2008 και 2013.

Ο Ζαρντάρι έλαβε 411 ψήφους υπέρ έναντι 181 υπέρ του υποψηφίου που στήριζε η αντιπολίτευση, σε μια ψηφοφορία του εκλεκτορικού σώματος, που συνθέτουν μέλη των σωμάτων του Κοινοβουλίου και τεσσάρων επαρχιακών συμβουλίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η εκλογή του θεωρείτο αδιαμφισβήτητη, καθώς προβλεπόταν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συνάφθηκε μετά τις βουλευτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Φεβρουαρίου, οι οποίες αμαυρώθηκαν από σοβαρές κατηγορίες για παρατυπίες.

Το Λαϊκό Κόμμα του Πακιστάν (PPP), που διευθύνει μαζί με τον γιο του Μπιλαουάλ Μπούτο Ζαρντάρι, κατέληξε σε συμφωνία σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού με τον ιστορικό αντίπαλό του, τον Μουσουλμανικό Σύνδεσμο του Πακιστάν (PML-N) του Σεμπάζ Σαρίφ.

Asif Ali Zardari elected as Pakistan’s president for the second time. He got 411 votes while his opponent Mahmood Khan Achakzai bagged only 181 votes. #Pakistan #Elections #AsifAliZardari #PPP https://t.co/ogh8yuJFKe

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— National Herald (@NH_India) March 9, 2024