Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αποδοχή του αιτήματος της χώρας του να παραταθεί η εκεχειρία, τονίζοντας ότι το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειλικρινείς προσπάθειές του για μια διαπραγματευτική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την εκεχειρία και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε μια συνολική «ειρηνευτική συμφωνία» κατά τον δεύτερο γύρο συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, με στόχο τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.