Ο απολογισμός από τη βομβιστική επίθεση που συνοδεύτηκε από πυρά στο ιστορικό αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ, στο βόρειο Πακιστάν, αυξήθηκε σε τουλάχιστον στους 31 νεκρούς, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και 16 αστυνομικοί, δήλωσε σήμερα αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τουλάχιστον 31 άνθρωποι, ανάμεσά τους 16 αστυνομικοί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 είναι οι τραυματίες έως τώρα στην επίθεση αυτή…και την επίθεση αυτοκτονίας», δήλωσε ο αξιωματικός.

Η επίθεση έγινε το απόγευμα της Παρασκευής στο συγκρότημα του αστυνομικού τμήματος στην Κοχάτ, μια πόλη περίπου 220.000 κατοίκων που βρίσκεται στην πακιστανική επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Το συγκρότημα αυτό είναι το γενικό αρχηγείο της αστυνομίας σε επίπεδο περιφέρειας και στεγάζει μεταξύ άλλων τα κύρια γραφεία της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας (CTD), της ειδικής Διεύθυνσης και άλλων αστυνομικών μονάδων.

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την επίθεση, ωστόσο η περιοχή πλήττεται από τη βίαιη δράση της ισλαμιστικής οργάνωσης των πακιστανών Ταλιμπάν (TTP).

Αρκετοί από τους δράστες της επίθεσης «παραμένουν οχυρωμένοι σε τμήμα της ειδικής Διεύθυνσης του συγκροτήματος της αστυνομίας στην Κοχάτ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματικός της αστυνομίας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Ο ακριβής τους αριθμός παραμένει ασαφής».

«Από αργά χθες βράδυ είναι σε εξέλιξη ανταλλαγή πυρών μαζί τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο πρόεδρος του Πακιστάν Ασίφ Αλί Ζαρντάρι εξέφρασε τη «θλίψη» του για τα θύματα και απηύθυνε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.