Συνεχίζεται η τραγική καταμέτρηση των θυμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, καθώς σήμερα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια τα λείψανα περίπου 25 ανθρώπων. Με τα νέα αυτά ευρήματα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 50.

Η φωτιά, η πιο φονική που έχει σημειωθεί στην πακιστανική μητρόπολη εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου και εξαπλώθηκε με ταχύτητα στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza, ένα από τα πιο γνωστά της πόλης, στο οποίο στεγάζονταν περίπου 1.200 καταστήματα με είδη γάμου, παιχνίδια, οικιακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα.

«Έχουν εντοπιστεί περίπου 20 με 25 σοροί ή, για την ακρίβεια, απανθρακωμένα λείψανα», δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής διοίκησης, σημειώνοντας ότι όλα έχουν μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για διαδικασίες ταυτοποίησης. Όπως εξήγησε, η αναγνώριση είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της κατάστασης των σορών, γεγονός που καθιστά αδύνατη, προς το παρόν, την ανακοίνωση ακριβούς αριθμού θυμάτων. Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες, Τρίτη, οι Αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 29 νεκρούς.

Στον χώρο της καταστροφής, δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα, ανάβοντας κεριά, ενώ συγγενείς αγνοουμένων κρατούσαν φωτογραφίες των δικών τους ανθρώπων, ελπίζοντας σε κάποια πληροφορία για την τύχη τους.

Οι πακιστανικές Αρχές εκτιμούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να εντοπιστούν επιζώντες ανάμεσα στους αγνοούμενους.

Η τραγωδία ξυπνά μνήμες από το 2012, όταν πυρκαγιά σε βιομηχανικό κτίριο στο Καράτσι είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 260 ανθρώπους, καταγράφοντας μία από τις χειρότερες καταστροφές στην ιστορία της πόλης.

με πληροφορίες από: Reuters